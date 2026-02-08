Dziwna logika prezydenta Nawrockiego

Inna sprawa, że dziwnym trafem w kontekście tym niepokoi go tylko to, co do tego stanu doprowadziło za czasów rządów Tuska, a ani trochę – a przynajmniej się z tym nie zdradził – to, co wydarzyło się za rządów Morawieckiego. A to przecież nie Tusk, lecz właśnie Morawiecki uruchomił spiralę rozdawnictwa pieniędzy podatników i gigantycznego zadłużania Polski, która do dziś dobija finanse naszego państwa. Której to spirali Tusk, już jako szef rządu, nie zatrzymał, bo boi się zlikwidować choćby niektóre zasiłki, lekką ręką przyznane przez Morawieckiego – na czele z „800+” bez kryterium dochodowego oraz 13. i 14. emeryturami.