Problem z listem gończym. Ziobro zwrócił uwagę na pewien szczegół

Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry listem gończym. Działania w tym zakresie ma prowadzić Komenda Stołeczna Policji. List z wizerunkiem i danymi polityka Prawa i Sprawiedliwości został już opublikowany na stronie KSP.

"Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, są proszone o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, adres mailowy: [email protected], numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji" – podano.

Ziobro: Mój adres jest znany

W opublikowanym wpisie Ziobro podkreśla, że zgodnie z ustawą list gończy można wydać tylko wtedy, gdy miejsce pobytu osoby poszukiwanej jest nieznane.

"I tylko wobec osoby, której poszukuje się w Polsce. Tymczasem wszyscy wiedzą, że jestem za granicą, w Budapeszcie. Mój adres jest znany. Prokuraturze przekazał go obrońca" – napisał na portalu X.

twitter

Poseł dodaje, że "tu nie chodzi o prawo, lecz o polityczną nagonkę". "Jako minister prawa przestrzegałem. Dziś to prawo jest brutalnie łamane, metodycznie i bez skrupułów" – przekonuje.

Prokuratura zapowiada kolejny krok ws. Ziobry

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przyznał, że wydany za byłym ministrem sprawiedliwości list gończy będzie prawdopodobnie nieskuteczny. – W tym znaczeniu, że tą metodą nie doprowadzimy do zatrzymania podejrzanego i poniekąd zmuszenia go do udziału w czynnościach procesowych – wyjaśnił.

– Rozmawiałem z prokuratorem. Powiedział, że w przyszłym tygodniu, (...) jeśli nic się nie zmieni, wystąpi do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania – poinformował.

Czytaj też:

Ziobro zadzwonił na policję. "Linia jest zajęta"Czytaj też:

Obrońca Ziobry: To żart i potwierdzenie politycznego zaangażowania