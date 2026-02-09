Dzwonić na policję ws. Ziobry? Wiceszef MSWiA: Na razie nie, bo wiemy, gdzie jest

Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry listem gończym. Działania w tym zakresie ma prowadzić Komenda Stołeczna Policji. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny.

W piątek wieczorem poseł PiS gościł – za pomocą łączy internetowych – w Telewizji Republika. Podczas programu na żywo próbował dodzwonić się na numer telefonu podany w jego liście gończym, jednak nikt nie odbierał. Wreszcie, po kilku próbach, automatyczna sekretarka poinformowała, że "w chwili obecnej linia jest zajęta".

Nagle komunikat policji ws. listu gończego za Ziobrą został zaktualizowany. Podany numer telefonu będzie odbierany już tylko od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. To samo dotyczy adresu mailowego.

Dzwonić na policję ws. Ziobry? Wiceszef MSWiA odpowiada

– List gończy to nie jest show, to skuteczny instrument ścigania osób, które ukrywają się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. (...) Będzie on podstawą do europejskiego nakazu aresztowania – przekonywał w poniedziałek w Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

– Powiedzmy sobie jasno. Pan minister Ziobro jest już bezpieczny tylko na Węgrzech, dopóki rządzi tam Orban. Jeżeli będzie chciał przyjechać, jak kilka miesięcy temu, do Brukseli, to się już jego rumakowanie skończy. Jeżeli będzie chciał przyjechać do innych krajów, niekoniecznie Unii Europejskiej, to też będzie miał duże ryzyko bezpiecznego pobytu. W związku z tym niech nie pajacuje, mówiąc wprost – stwierdził.

– Ale dzwonić na 112 i numer podany w ogłoszeniu, jeśli mamy wiedzę, gdzie jest Ziobro, czy nie dzwonić? – zapytał prowadzący Marcin Fijołek. – Jeżeli Ziobro przemieści się gdziekolwiek i ktokolwiek będzie miał informację o tym, że pan Ziobro wyruszył do innych państw, to bardzo prosimy o informację – odpowiedział Mroczek.

– Ale jeśli chodzi o sam fakt pobytu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech – ja taką informację na przykład mam – to, jak rozumiem, o 8:00 nie dzwonić na infolinię? – dopytywał dziennikarz. – Na razie nie, bo wiemy, gdzie jest pan minister Ziobro – odparł wiceszef MSWiA.

