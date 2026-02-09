Ujawnione dokumenty wskazują, że Jeffrey Epstein przez wiele lat próbował nawiązać kontakt z wysokimi rangą rosyjskimi urzędnikami, w tym z prezydentem Władimirem Putinem, ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem i innymi członkami rosyjskich elit.

Kontakty z rosyjskimi politykami

Epsteinowi udało się nawiązać kontakt z ówczesnym ambasadorem Rosji przy ONZ Witalijem Czurkinem aż do jego śmierci w 2017 roku. Obaj mężczyźni spotkali się w Nowym Jorku, a finansista zaoferował pomoc w znalezieniu pracy dla syna Czurkina.

W czerwcu 2018 r. Epstein wysłał e-mail do ówczesnego Sekretarza Generalnego Rady Europy, Thorbjørna Jaglanda, oferując przekazanie sygnału Władimirowi Putinowi o swojej gotowości do kontaktów za pośrednictwem Siergieja Ławrowa

"Myślę, że mógłbyś zasugerować Putinowi, że Ławrow mógłby zdobyć informacje, rozmawiając ze mną. Witalij Czurkin robił to samo, ale umarł?!” – napisał Epstein. Jagland odpowiedział, że spotka się z asystentem Ławrowa i omówi tę kwestię.

Opublikowane dokumenty zawierają również korespondencję z lat 2013-2014, w której Epstein wielokrotnie wyrażał chęć osobistego spotkania z Putinem. Finansista pisał, że mógłby "być przydatny" w kontekście sprowadzenia do Rosji zachodnich inwestycji.

Akta szczegółowo opisują również bliskie relacje Epsteina z Siergiejem Bielakowem, rosyjskim urzędnikiem, który według TASS jest absolwentem Akademii FSB. Epstein nazwał go "bardzo dobrym przyjacielem” i zaproponował zapoznanie go z zachodnimi inwestorami.

Epstein został znaleziony martwy w swojej celi 10 sierpnia 2019 r., gdzie oczekiwał na proces. Przetrzymywano go w Metropolitan Correctional Center w Nowym Jorku pod zarzutami handlu ludźmi w celach seksualnych. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

