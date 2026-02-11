"Temat Czarzastego nie jest zbyt poważny". Pejo przed posiedzeniem RBN
"Temat Czarzastego nie jest zbyt poważny". Pejo przed posiedzeniem RBN

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (P) oraz poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (P) oraz poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo Źródło: PAP / Marcin Obara
Na posiedzenie RBN idę z konkretnymi pytaniami o kierunki wydatków z pożyczki zaciągniętej w ramach SAFE, także o inwestycje technologiczne w kontekście bezpieczeństwa – mówi DoRzeczy.pl Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Poseł dodaje, że "temat Włodzimierza Czarzastego nie jest jednak zbyt poważny na tego rodzaju spotkaniu".

W środę o godz. 14:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którą zwołał prezydent Karol Nawrocki. Podczas RBN omówione zostaną kwestie związane z realizacją programu SAFE, zaproszeniem Polski do Rady Pokoju oraz wyjaśnieniem „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów program SAFE

W posiedzeniu RBN wezmą udział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji.

W rozmowie z Dorzeczy.pl Bartłomiej Pejo, mówiąc o funduszu SAFE, ocenił, że „jawność wydatków z pożyczki, jaką jest program SAFE, jest bardzo ważna”.

– Wielu naszych sąsiadów europejskich publikuje pełną listę wydatków z tych pieniędzy, tak zrobiła np. Rumunia – zauważył.

Zdaniem posła Konfederacji prezydent podjął właściwą decyzję, by w tym przedmiocie przeprowadzić posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

– Ja na posiedzenie RBN idę z konkretnymi pytaniami o kierunki wydatków z pożyczki zaciągniętej w ramach SAFE, także o inwestycje technologiczne w kontekście bezpieczeństwa. To temat ważny, także w kontekście bezpieczeństwa danych o zdarzeniach gospodarczych w systemie KseF – podkreślił.

Bartłomiej Pejo zaznaczył, że dla Konfederacji „kluczowa jest także polonizacja wydatków, świetnym przykładem jest produkcja śmigłowców w PZL Świdnik”. – Wydatki muszą być ponoszone przede wszystkim w zakładach produkujących w Polsce! – zwrócił uwagę.

Temat Czarzastego na RBN

Mówiąc zaś o temacie Włodzimierza Czarzastego, który – zgodnie z zapowiedzią rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza – ma również pojawić się na posiedzeniu RBN, Bartłomiej Pejo ocenił, że „temat Włodzimierza Czarzastego nie jest jednak zbyt poważny na tego rodzaju spotkaniu”.

Sprawa powinna być wyjaśniona przez samego marszałka, który sam powinien złożyć ankietę bezpieczeństwa. Transparentność to podstawa i obywatele zasługują na poczucie, że obce służby nie mają wpływu na nasze państwo. To dość groteskowe, że związki z Rosjanką ma człowiek, który tak łatwo innych oskarżał o prorosyjskość – stwierdził.

Kontakty Czarzastego

„Gazeta Polska” opisała, że Włodzimierz Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki Transakcja, powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawia się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

Z kolei „Rzeczpospolita” oceniła, że „ABW musi wyjaśnić powiązania Swietłany Czestnych z rosyjskim reżimem”.

„Czy Rosjanka, która dwa lata temu nabyła udziały w spółce marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, trafi na listę sankcyjną?” – zapytała w środę gazeta.

Jak czytamy „Swietłana Czestnych pracuje dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego w Petersburgu – w skrócie RAD. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, głównym udziałowcem RAD jest inna spółka z Petersburga – St. Petersburg CJSC Russian Jeweller (ma 59 proc.)”. „Według oficjalnej bazy SPARK Interfax należy ona do dwóch kobiet: Dinary Usejnowej i Marii Marakowskaj. Co ciekawe, na ich temat próżno szukać informacji” – dodano.

Gazeta napisała, że rosyjski Dom Aukcyjny w Petersburgu, w którym pracuje Czestnych, zajmuje się nie tylko dziełami sztuki, ale także sprzedażą majątku Federacji Rosyjskiej. „Wiele wskazuje na to, że także majątku FSB, służby, która stoi za akcjami sabotażowymi w Polsce i Europie” – wskazano.

„Kontakty z rosyjską wspólniczką powiązaną ze środowiskiem Kremla – nawet jeśli są tylko biznesowe, a Włodzimierza Czarzastego nie ma już w zarządzie hotelowej spółki (biznesu dogląda jego żona) – wymagają prześwietlenia” – podkreślono w „Rzeczpospolitej”.

Opracowała: Lidia Lemaniak
Źródło: DoRzeczy.pl
