Nowa premiera Teatru Gudejko. 24 lata

Najnowsza premiera Teatru Gudejko (sceny impresaryjnej funkcjonującej przy agencji aktorskiej Gudejko, najstarszej i największej firmy tego typu w kraju, założonej w roku 1989 roku przez Grażynę i Jerzego Gudejków) nie grzeszy oryginalnością. Nasuwają się przede wszystkim liczne konotacje filmowe. Przywołajmy te z najwyższej półki.