Prezydent zawetował kolejną regulację. Nerwowa reakcja Sikorskiego

Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. Jedna z nich dotyczy regulacji rynku kryptoaktywów w Polsce.

Sikorski atakuje prezydenta

"Łamiąc publiczne zobowiązanie, pan prezydent nie przedstawił swojego projektu regulacji rynku kryptowalut lecz ponownie zawetował zmodyfikowany projekt rządowy. Wzruszająca lojalność wobec sponsorów, krajowych i zagranicznych" — napisał na portalu X wicepremier Radosław Sikorski, reagując na weto Karola Nawrockiego.

Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach

Nawrocki ponownie zawetował ustawę o rynku kryptowalut, wskazując, że przedłożony mu projekt był praktycznie identyczny jak poprzedni. – Nie usunięto zasadniczych błędów. Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie. przez parlamentarną większość. Złe prawo przegłosowane nawet sto razy, ciągle pozostaje złym prawem – kontynuował prezydent.

Dodał, że gdyby rządowi zależało na jego podpisie pod ustawą, należało uwzględnić w niej jego zastrzeżenia. – Polska powinna przyciągać innowacje, a nie je wypychać – argumentował weto w sprawie regulacji rynku kryptowalut – podkreślił.

W toku procedowania ustawy w Sejmie poseł Konfederacji Sławomir Mentzen powiedział w Sejmie, że premier ani politycy, którzy głosowali za odrzuceniem prezydenckiego weta nie mają zielonego pojęcia jak funkcjonuje rynek kryptowalut. W swoim wystąpieniu przedstawił główne argumenty przeciwko ustawie i próbował wytłumaczyć, że przedłożone przepisy jedynie skomplikują Polakom działanie na rynku kryptowalut, a jednocześnie w żaden sposób nie ochronią przed naturalnym dla takiej działalności ryzykiem.

Przepisy ustawy o kryptowalutach — jak przekonywał rząd — miały wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, np. umożliwiały Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.Czytaj też:

