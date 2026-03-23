Tusk niszczy państwo! Wiemy, jak je odbudować

Dwa lata chaosu i bezprawia w wymiarze sprawiedliwości

Obecna skala prawnego zamętu przekracza wszelkie granice i odbija się na życiu coraz liczniejszych Polaków.

Koalicja rządowa od ponad dwóch lat nie uznaje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, „omija” prezydenckie weta rozporządzeniami, wydaje bezprawne i nieznane Konstytucji „wytyczne” w sprawie ścigania „mowy nienawiści” czy szerokiej dopuszczalności nielegalnej aborcji.

Dyktatorskie skupienie władzy w rękach jednego człowieka i jego partii doprowadziło do kryzysu polskiej praworządności, rozkładu wymiaru sprawiedliwości i niszczy zaufanie obywateli do instytucji państwa.

Polacy ponoszą koszty niszczenia praworządności przez rządzących

Każdy Polak, który walczy przed sądem ze zbyt wysokimi rachunkami, egzekwuje niezapłaconą fakturę, prowadzi postępowanie spadkowe, czy spiera się z nieuczciwym ubezpieczycielem – na własnej skórze może doświadczyć skutków chaosu. Wystarczy, że uzyskany w sądzie wyrok okaże się bezwartościowym „świstkiem papieru” tylko dlatego, że rząd odmawia prawa orzekania ponad trzem tysiącom sędziów zaprzysiężonych przez Prezydenta RP.

Co mają powiedzieć rodzice, którym prawnicy Ordo Iuris pomagają w odzyskaniu dzieci? Czy z powodu politycznych sporów mają pogodzić się z dodatkowym rokiem procesu, poświęconym jedynie na ustalanie czy sędzia jest sędzią?

W efekcie rządowych zachęt do kwestionowania sędziów dzieją się już rzeczy wołające o pomstę do nieba.

W październiku Ukrainiec, który zamordował żonę i dwie córki, nie usłyszał wyroku skazującego, gdyż Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że w pierwszej instancji oskarżonego skazał „neosędzia”. W tym samym sądzie i z tego samego powodu uchylono wyrok skazujący wobec recydywisty, który zgwałcił 14-latkę. Natomiast Sąd Najwyższy, tropiąc „neosędziów”, uchylił wyroki wobec gangsterów handlujących narkotykami.

W każdej z tych spraw przewlekłość prowadzi ku przedawnieniu karalności, która trwale uniemożliwi wymierzenie sprawiedliwości.

Ordo Iuris wskazuje drogę wyjścia z kryzysu praworządności

Musimy mieć plan wyjścia z tego kryzysu. Inaczej rząd doprowadzi tysiące ludzi do rozpaczy, a cały naród do utraty zaufania do państwa i jego instytucji. Wówczas nadrzędność centralnego prawa europejskiego będzie prezentowana jako jedyna nadzieja na porządek, stabilizację i pokój społeczny.

Aby sprostać temu wyzwaniu, zgromadziliśmy najlepszych ekspertów. Profesorów prawa, doświadczonych sędziów, prokuratorów, adwokatów. Pod kierownictwem dr. Łukasza Bernacińskiego z zarządu Ordo Iuris oraz prof. Anny Łabno z naszej Rady Naukowej, przygotowali oni raport zatytułowany „Jak wyjść z kryzysu praworządności. Możliwe kierunki działań i reform”.

Dokument otrzymał już prezydent Karol Nawrocki. Raport osobiście wręczyłem też prof. Przemysławowi Czarnkowi oraz marszałkowi Krzysztofowi Bosakowi. Przed nami wiele spotkań z ekspertami, politykami i obywatelami, podczas których będziemy wyjaśniać ścieżkę wyjścia z kryzysu.

Rząd dąży do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa

Raport ukazał się w ostatnim momencie. Rząd i Sejm, łamiąc własny regulamin oraz ignorując zastrzeżenia prezydenta, dąży do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Gdy obsadzi go własnymi nominatami, uzna natychmiast, że wyroki Trybunału stają się ważne, praworządne i niezależne.

Droga do delegalizacji partii opozycyjnych, a nawet do pozbawienia prezydenta jego prerogatyw lub urzędu, stanie otworem.

Warto przy tym wiedzieć, że Sejm wybrał w skład TK politycznie zaangażowanych sędziów, uczestników jednoznacznie politycznych wieców i wydarzeń. Żaden z wybranych nie jest konstytucjonalistą. Są w tym gronie za to: były prezes stowarzyszenia Iustitia, członek zarządu stowarzyszenia Themis, były zastępca Adama Bodnara, a nawet naukowiec, którego wniosek o profesurę uzyskał negatywną ocenę… między innymi z powodu przywoływania białoruskich przepisów jako wzorca dla legislacji. Do tego część z wybranych to członkowie ministerialnej komisji przy ministrze Waldemarze Żurku.

Próba przejęcia TK to jeden krok, zaś drugim jest wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Chociaż obywatele złożyli ponad 500 000 podpisów pod obywatelskimi kandydaturami sędziów do KRS, to koalicja rządowa i tak zamierza oddać KRS pod kontrolę sędziów popartych przez niewielką klikę w wymiarze sprawiedliwości w tzw. prawyborach, które nie tylko nie mają podstawy prawnej, ale także zostały zbojkotowane przez większość sędziów.

Ujawniamy skalę bezprawia rządu Donalda Tuska

Raport to nie wszystko. Obecnie pracujemy nad projektem ustawy, która wcieli w życie postulaty przedstawione w raporcie. Zaprezentujemy ją w kwietniu.

Na bieżąco monitorujemy też wszystkie naruszenia prawa, których dopuszczają się rządzący i opisujemy je na dwujęzycznym portalu Obserwator Praworządności, który cieszy się zainteresowaniem anglojęzycznych dziennikarzy. Opublikowaliśmy już na nim łącznie ponad 150 artykułów, dokumentujących przykłady rządowego bezprawia!

Poza tym, wydaliśmy dwa raporty szczegółowo opisujące najważniejsze akty łamania prawa przez rząd Donalda Tuska, które przekazaliśmy dziennikarzom, prawnikom i politykom w Europie i USA. Nasze publikacje przełamały monopol rządu i lewicowych mediów na informowanie o tym, co dzieje się w Polsce, ujawniając skalę bezprawia lewicowej koalicji.

Analizie poddaliśmy rządowy projekt ustawy o „przywracaniu praworządności”, który zakłada usuwanie sędziów ze stanowisk, wbrew gwarancjom wynikającym z art. 180 Konstytucji. Podczas wysłuchania publicznego w Sejmie wskazaliśmy, że propozycja rządu nie ma konstytucyjnych podstaw. Nasza opinia prawna na ten temat trafiła do sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Interwencja Ordo Iuris w Krajowej Radzie Sądownictwa

Na prośbę przewodniczącej KRS nasi prawnicy interweniowali, gdy wysłani przez rząd prokuratorzy i policjanci bezprawnie wtargnęli do gabinetów Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w siedzibie KRS, otwierali szafy pancerne i zabierali dokumenty. Czynności prowadzone przez prokuraturę trwały blisko 12 godzin i zakończyły się dopiero po północy. Przez cały ten czas na miejscu byli obecni prawnicy Ordo Iuris, którzy w imieniu KRS i Dyrektora Sekretariatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych złożyli w tej sprawie zażalenie, wyliczając blisko 40 naruszeń przepisów!

Co ciekawe, na wtargnięcie do budynku KRS wybrano moment, w którym Przewodnicząca KRS przebywała w Sejmie, a Prezydent RP znajdował się poza granicami Polski – na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos.

Od kilku miesięcy uczestniczymy w organizowanym w Trybunale Konstytucyjnym cyklu spotkań „Dobre prawo dla Polski”, którego przedmiotem jest reforma ustrojowa i przyszłość polskiego konstytucjonalizmu.

Na zaproszenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego wzięliśmy udział w uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które obradowało nad stanem praworządności w Polsce.

Wszystko to robimy w jednym celu – by jak najszybciej zakończyć epokę rządowego bezprawia i trwającej anarchii. Musimy pomóc Polsce w przezwyciężeniu kryzysu i przywróceniu pokoju, ładu i stabilizacji. Tylko w takich warunkach można bowiem chronić skutecznie życie, prawa rodziny, małżeństwo, naszą wolność i suwerenność.