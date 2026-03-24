Sąd skazał księdza za pedofilię. Wyrok w głośnej sprawie z Sosnowca

Wyrok zapadł 24 marca 2026 roku.

Przestępstwa seksualne wobec nieletnich

Duchowny został uznany za winnego trzech czynów na szkodę trzech dziewczynek poniżej 15. roku życia. Dwa z nich miały charakter przestępstw seksualnych, trzeci dotyczył naruszenia wolności małoletniej. Do zdarzeń doszło w 2024 roku podczas wyjazdu kolonijnego do Włoch. Jak ustalono w śledztwie, ksiądz miał dopuścić się czynów wobec uczestniczek wyjazdu, nad którymi sprawował opiekę. Proces rozpoczął się w listopadzie 2025 roku.

Ryszard G. został zatrzymany w kwietniu 2025 roku po zawiadomieniu złożonym przez delegata biskupa sosnowieckiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Początkowo usłyszał dwa zarzuty, w tym jeden dotyczący czynu o charakterze seksualnym oraz drugi związany z próbą zmuszenia pokrzywdzonej do określonego zachowania. W toku śledztwa zarzuty zostały rozszerzone o kolejny czyn wobec innej małoletniej.

Sąd uznał wszystkie zarzuty, wskazując, że doszło do realnej krzywdy dzieci. Oprócz kary więzienia orzeczono wobec duchownego zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz zakaz wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką nad dziećmi.

Ks. Kobyliński: To nie incydent, lecz kryzys systemowy

– Mamy do czynienia nie z incydentem, lecz z wieloletnim kryzysem systemowym – mówił w Radiu RMF24 kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z raportów dotyczących diecezji sosnowieckiej wynika, że część hierarchów miała wiedzę o nadużyciach, jednak nie podejmowała adekwatnych działań. W niektórych przypadkach dochodziło również do podważania wiarygodności osób zgłaszających przestępstwa. – Największym problemem było tuszowanie i brak reakcji instytucjonalnej – ocenia ks. Kobyliński. Jego zdaniem obecny model funkcjonowania Kościoła utrudnia skuteczne rozliczanie takich spraw, a kluczową rolę odgrywają dziś instytucje państwowe. – To prokuratura i sądy są często jedyną realną drogą dochodzenia sprawiedliwości – zaznacza. Jak dodaje, jednym z najpoważniejszych skutków ujawnianych spraw jest spadek zaufania do Kościoła, szczególnie wśród młodego pokolenia.

