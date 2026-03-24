Żurek po wyroku TSUE ws. "neosędziów": Musimy dokładnie przeanalizować

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił w rozmowie z Onetem, rząd nie wycofuje się z planów reformy sądownictwa, choć samo orzeczenie wymaga szczegółowej analizy.

"Mamy zrobić gruntowną reformę sądownictwa i tego się trzymamy"

– Musimy dokładnie przeanalizować uzasadnienie wyroku – powiedział Żurek. Jednocześnie zaznaczył, że kierunek działań pozostaje bez zmian: – Mamy zrobić gruntowną reformę sądownictwa i tego się trzymamy.

Wyrok TSUE zapadł w odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego w Poznaniu i dotyczy statusu sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r. Trybunał uznał, że sama wadliwość procedury powołania nie jest wystarczającą podstawą do automatycznego podważenia niezawisłości sędziego. Unijny trybunał wskazał również, że brak skutecznego środka odwoławczego dla kandydatów niepowołanych nie przesądza o braku bezstronności sędziego. Zastrzegł jednak, że sądy krajowe powinny mieć możliwość każdorazowego badania okoliczności powołania oraz oceny, czy dany sędzia spełnia wymogi niezawisłości i bezstronności.

"Przestroga dla polityków"

Orzeczenie ma istotne znaczenie dla planów zmian w polskim sądownictwie. W praktyce ogranicza możliwość systemowego kwestionowania statusu tzw. "neosędziów" i wskazuje na konieczność indywidualnej oceny poszczególnych przypadków.

Na ten aspekt zwracają uwagę prawnicy. Prof. Maciej Gutowski ocenił, że wyrok należy traktować jako "przestrogę" dla polityków. W jego opinii odejście od pomysłu masowego cofania awansów sędziowskich jest konieczne także ze względu na sytuację kadrową sądów. — Jeśli mamy jakichś "neosędziów", którzy ewidentnie awansowali dzięki kontaktom z politykami, to trzeba ich rozliczyć indywidualnie, przez postępowania dyscyplinarne. I jeśli ktoś poważnie naruszył zasady, powinien wylecieć z zawodu, narzędzia są dostępne. Ale wielu neosędziów ma niewiele albo nic wspólnego z polityką, orzekają normalnie i należy myśleć nad uzdrowieniem, a nie zakwestionowaniem ich statusu. Bez tego nie pójdziemy do przodu — stwierdził w rozmowie z Onetem prof. Gutowski.

"Orzeczenie NSA sprzeczne z konstytucją i polskim prawem". Jednoznaczna ocena ekspertówCzytaj też:

TSUE: Wystąpienie z Kościoła nie jest podstawą do zwolnienia z instytucji kościelnej