I po co to komu? Dziwaczne orędzie Leona XIV do heretyczki Mullally

Papież Leon XIV 20 marca wystosował orędzie do pani Sary Mullally, anglikańskiej "arcybiskup" Canterbury. Takie teksty jak ten nie przynoszą zbyt wielu dobrych rezultatów. Przeciwnie, umacniają raczej religijny relatywizm.
Ojciec Święty przyznał, że dialog z anglikanami jest trudny, bo w ostatnich dekadach pojawiły się "nowe okoliczności". Te "nowe okoliczności" to przede wszystkim:
– zaakceptowanie przez anglikanów ordynacji kobiet do roli tzw. księży;
– zaakceptowanie ordynacji kobiet do roli tzw. biskupów;
– kompletna uległość wobec ideologii LGBT, w tym zgoda na liturgiczne bogosławienie pseudo-małżeństw homoseksualnych;
– bardzo słaby opór anglikanów wobec aborcji, a niekiedy nawet afirmacja legalnego dzieciobójstwa prenatalnego.
