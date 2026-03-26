"Milusia atmosfera". Przydacz odpowiada Sikorskiemu

W poniedziałek w Budapeszcie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Do wizyty Nawrockiego doszło kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi. Spotkanie prezydenta RP z szefem rządu Węgier oburzyło koalicję rządzącą w Polsce, która zarzuca Orbanowi prorosyjskość.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że nie otrzymało od Kancelarii Prezydenta notatki po wizycie Karola Nawrockiego w Budapeszcie.

Przydacz odpowiada Sikorskiemu. Wskazał na Tuska

Do sprawy odniósł się na portalu X szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz. "Słyszę, że rzecznicy MSZ spod znaku TVN popłakują, że do min. Sikorskiego nie trafiła notatka ze spotkania z prezydentem i premierem Węgier. Informuję więc, że do delegacji Pana Prezydenta na wizytę na Węgrzech zaproszony był przedstawiciel MSZ. Tak, aby móc brać udział w rozmowach. Początkowo MSZ wystosował nazwisko osoby mającej być członkiem delegacji, a po paru godzinach osobę tę wycofał" –napisał Przydacz. Minister ocenił, że "emocje Pana Sikorskiego wzięły górę nad profesjonalizmem. MSZ mógł mieć informacje z pierwszej ręki, lecz stchórzył. Niech więc teraz nie wypłakuje się w sprzyjających telewizjach".

"Dodatkowo informuję, że Pałac Prezydencki czeka ciągle na notatki ze spotkań Pana Premiera z ostatnich 8 miesięcy" – napisał.

Dalej szef BPM przypomniał, że Donald Tusk też spotykał się z Orbanem już w trakcie trwającej wojny. "Mam też nadzieję, że telewizja TVN jest już w posiadaniu notatki z rozmowy Donalda Tuska z Wiktorem Orbanem w Budapeszcie, które odbyło się w 3. roku rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie" – ocenił. Marcin Przydacz pisze, że po zdjęciach ze spotkania można wywnioskować, że "atmosfera była milusia, a wręcz kordialna".

