Niemiecki dziennik: Spór prezydenta i rządu paraliżuje kraj

Warszawski korespondent „Die Welt” Philipp Fritz pisze o sporze, jaki trawi rząd i prezydenta. Jego najbardziej jaskrawym przykładem była kwestia unijnej pożyczki na obronność w ramach programu SAFE.

"To niezwykła sytuacja. Od pewnego czasu to właśnie prezydent Karol Nawrocki blokuje ustawę o SAFE, uniemożliwiając w ten sposób rządowi wydanie około 44 miliardów euro w formie korzystnych europejskich kredytów na zbrojenia, przeznaczonych głównie na sprzęt własnego, polskiego przemysłu" – pisze Fritz.

Dziennikarz wskazuje, że prezydent popiera narrację Prawa i Sprawiedliwości mówiącą, że sięgnięcie po pieniądze z SAFE będzie równoznaczne z oddaniem kontroli nad procesem zbrojenia. W tle przewijają się również obawy dotyczące niemieckiej dominacji w Europie. Autor przypomina również, że Nawrocki wyjątkowo często korzysta z prawa weta, co określa jako działanie bez precedensu.

Lista zarzutów wobec Nawrockiego

Kolejnym zarzutem wobec polskiego prezydenta jest pogorszenie stosunków z Ukraińcami. Stało się to po zawetowaniu przez Nawrockiego ustawy o przedłużeniu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

"Pogorszyło to stosunki między Ukraińcami a Polakami – i było zgodne z kampanią wyborczą Nawrockiego” – czytamy.

Nawrocki ma również odpowiadać za konflikt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, odmawiając podpisania nominacji ambasadorskich.

"Stosunki między Pałacem Prezydenckim a MSZ uznaje się za nadwyrężone. Spójna polityka zagraniczna, w ramach której minister i prezydent nie rzucają sobie nieustannie wzajemnych wyrzutów i oskarżeń, jest praktycznie niemożliwa" – czytamy.

W efekcie tych wszystkich konfliktów, jak pisze Fritz, część sojuszników zaczyna tracić wiarę w Polskę.

"W Europie wielu partnerów zastanawia się, na ile Warszawa jest jeszcze zdolna do działania. Spór między prezydentem a rządem czasami paraliżuje kraj. Na razie nie widać końca tego konfliktu. Nawrocki pozostanie na stanowisku jeszcze co najmniej cztery lata – i może zostać ponownie wybrany" – napisał niemiecki dziennikarz.

