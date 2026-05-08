Prezydent wskazał nowego szefa BBN. Oto reakcja Cenckiewicza

W trakcie uroczystości wyznaczenia nowego szefa BBN prezydent Karol Nawrocki wręczył nowemu szefowi nominację i złożył Bartoszowi Grodeckiemu gratulacje.

– Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Bezpieczeństwo jest nie tylko gwarantem ciągłości suwerenności, niepodległości państwa polskiego, ale jest także w istocie odpowiedzialne za to, aby Polska mogła się rozwijać. Aby budować dobrobyt Polek i Polaków. Zbyt rzadko to sobie uświadamiamy, że bezpieczeństwo jest fundamentem także naszego rozwoju i dobrobytu jako narodowej wspólnoty. Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i do przed panem ministrem zadanie najważniejsze – mówił Karol Nawrocki.

Nominację skomentował w mediach społecznościowych były szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Historyk złożył Grodeckiemu gratulacje i życzył mu wytrwałości w "konfrontacji z wrogami Polski".

"Życzę uporu w walce o bezpieczną Polskę, odwagi w konfrontacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami Polski, daleko idącej podejrzliwości wobec systemu III RP, oczywiście wobec premiera Tuska i Kosiniaka Kamysza, a zwłaszcza służb specjalnych z Agencją Wywiadu i ABW na czele, dobrych i bezpośrednich relacji z sojusznikami z Ameryki, szczelnej weryfikacji ludzi przewidzianych do awansów, świetnych pomysłów a przede wszystkim WIEDZY, której potrzebuje Pan Prezydent RP!" – napisał Cenckiewicz.

Cenckiewicz zrezygnował. Grodecki nowym szefem BBN

Przypomnijmy, że 22 kwietnia Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dołączył do zespołu kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.

Sławomir Cenckiewicz poinformował, decyzję o rezygnacji podjął "w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska".

