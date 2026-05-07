Żołnierz Izraela sprofanował figurę Matki Bożej. Jest reakcja MSZ Polski

W środę media obiegło zdjęcie izraelskiego żołnierza wkładającego papierosa do ust figury Matki Bożej w chrześcijańskiej wiosce w południowym Libanie.

To kolejny przypadek profanacji chrześcijańskich symboli przez żołnierzy sił zbrojnych Izraela. Ponadto, sprawa zbiegła się w czasie z ofensywą wizerunkową Izraela, która ma poprawić wizerunek tego państwa wobec świata chrześcijańskiego.

Żołnierz Izraela sprofanował figurę Matki Boskiej. Komunikat polskiego MSZ

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z oburzeniem odnotowuje kolejny przypadek znieważenia uczuć religijnych przez żołnierza Izraelskich Sił Obrony (IDF) w Libanie. Pogarda z jaką potraktował figurę Matki Boskiej obraża wrażliwość chrześcijan" – czytamy w komunikacie polskiego resortu spraw zagranicznych.

"Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1948 roku stanowi, że «każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii». Przystępując do ONZ, Izrael przyjął wartości tej organizacji wyrażone w Deklaracji. Ta sama zasada wolności religijnej znalazła odzwierciedlenie w Deklaracji Niepodległości Izraela przyjętej również w 1948 roku. Do grona sygnatariuszy należy natomiast Liban, na terytorium którego doszło do incydentu" – wskazało MSZ.

Nie tworzy sprzyjającej atmosfery

Resort podkreślił, że obowiązek zapewnienia poszanowania tego prawa o fundamentalnym znaczeniu dla godności człowieka spoczywa na każdym państwie. W Polsce znieważanie czyichkolwiek uczuć religijnych jest czynem karalnym.

Kolejny incydent z udziałem przedstawiciela Państwa Izrael, naruszający uczucia religijne chrześcijan, nie "tworzy atmosfery sprzyjającej pokojowi na Bliskim Wschodzie i rozwojowi współpracy. MSZ RP niezmiennie potępia przejawy wszelkiej dyskryminacji religijnej na świecie" – podsumowało MSZ.

Czytaj też:

Izraelski polityk szokuje. Przerażająca dekoracja tortuCzytaj też:

Szokujące sceny w Libanie. Izraelski żołnierz zbezcześcił figurę Chrystusa