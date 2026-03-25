"Krytykujemy Orbana". Polityk o stosunku PiS do premiera Węgier

W poniedziałek prezydent RP spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. We wpisie opublikowanym w serwisie X polski przywódca podkreślił znaczenie spotkania oraz wielowiekowych relacji między Polską a Węgrami. "Dziękuję Prezydentowi @DrTamasSulyok i Premierowi @PM_ViktorOrban za owocne rozmowy! Łączą nas stulecia wspólnej historii i wspólni bohaterowie narodowi" – napisał Karol Nawrocki. W dalszej części wpisu przypomniał o wzajemnym wsparciu obu narodów w 1920 i 1956 roku oraz zaznaczył krytyczne stanowisko wobec Rosji.

Jabłoński: Bardzo dobrze, że Nawrocki powiedział, że Putin jest zbrodniarzem

Do wizyty głowy państwa w Budapeszcie odniósł się w środę na antenie Polsat News poseł PiS, Paweł Jabłoński.

– Bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki na Węgrzech, będąc w obecności węgierskich polityków, węgierskich dziennikarzy, powiedział to bardzo jednoznacznie, jakie jest stanowisko Polski – Putin jest zbrodniarzem, Węgry są państwem, które prowadzą politykę wobec Rosji, to jest ich polityka dwustronna wobec Rosji, wobec Ukrainy, nam się to nie podoba. Mówimy o tym otwarcie – powiedział były wiceminister spraw zagranicznych.

Polityk skomentował postawę, jaką wobec węgierskiego premiera przyjmuje szef polskiego rządu. – Możemy oczywiście przyjąć taką taktykę jak przyjmuje na przykład Donald Tusk, żeby cały czas tego Orbana tylko obrażać, w ogóle z nim nie rozmawiać, chyba że akurat jest na Radzie Europejskiej. A jaki jest sukces? Efektów po tej stronie nie ma żadnych – powiedział Jabłoński.

Poseł PiS: Orban jest jednym z wielu prorosyjskich polityków

Jak zauważył poseł PiS, "Orban jest w tym obecnym czasie stawiany jako jedyny prorosyjski polityk. Nie jest jedynym, jest jednym z wielu".

– Krytykujemy Orbana. Ja jestem krytyczny wobec Orbana, co nie znaczy, że nie należy z nim rozmawiać. To tak jak byśmy mówili, że nie należy w ogóle rozmawiać na przykład z Angelą Merkel czy z Merzem, który dzisiaj jest taki, za chwilę może być znowu prorosyjski – podkreślił Paweł Jabłoński.

– Trzeba rozmawiać z każdym i twardo mówić jaka jest rzeczywistość, tak jak zrobił to prezydent Nawrocki właśnie dwa dni temu w Budapeszcie – dodał.

