"Nie inwestowałbym w Orbana". Zaskakujące słowa posła PiS

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. We wpisie opublikowanym w serwisie X polski przywódca podkreślił znaczenie spotkania oraz wielowiekowych relacji między Polską a Węgrami. "Dziękuję Prezydentowi @DrTamasSulyok i Premierowi @PM_ViktorOrban za owocne rozmowy! Łączą nas stulecia wspólnej historii i wspólni bohaterowie narodowi" – napisał Nawrocki. W dalszej części wpisu przypomniał o wzajemnym wsparciu obu narodów w 1920 i 1956 roku oraz zaznaczył krytyczne stanowisko wobec Rosji.

Szczucki: Trzeba odwodzić Węgrów od Rosji

Dziennikarz RMF FM zasugerował w środowej rozmowie z posłem PiS Krzysztofem Szczuckim, że prezydentowi nie udało się odwieść szefa węgierskiego rządu od prorosyjskiej polityki.

– Nad tym trzeba pracować. Rzeczywiście Węgry mają to ciążenie w kierunku Federacji Rosyjskiej – uważa się też za uzależnione od źródeł. Gospodarka węgierska w dużej mierze polega na współpracy z Rosją. Trzeba Węgrów od tej postawy odwodzić – powiedział parlamentarzysta.

Szczucki zaznaczył, że Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z Orbanem "prosto w oczy" powiedział premierowi Węgier, że Budapeszt prowadzi złą politykę wobec Moskwy. – To było powiedziane wprost i trzeba z takich okazji korzystać, żeby Orbanowi, który jest w rodzinie partii prawicowych, mówić że błądzi – podkreślił poseł PiS.

Poparcie dla Orbana? Poseł PiS: Przesadnie nie przykładałbym do tego wagi

Krzysztof Szczucki odniósł się również do kwestii wspierania przez PiS Viktora Orbana w czasie kampanii wyborczej na Węgrzech.

– Ja bym w ogóle nie inwestował w Orbana i przesadnie nie przykładał do tego wagi – przyznał parlamentarzysta.

Jak podkreślił, "ważne żeby na Węgrzech i w innych państwach unijnych rządziła prawica, ze względu na wagę głosów Unii Europejskiej". – Potrzebujemy krajów, które będą z nami, jeśli chodzi chociażby o ETS – dodał poseł PiS.

