Morawiecki proponuje nowe 500 plus. Do kogo ma być skierowane?

Były premier podkreślił, że nowy program samorządowy ma stworzyć nowe perspektywy rozwojowe w każdym zakątku Polski i zakłada wsparcie dla gmin w wysokości 500 zł na każdego mieszkańca co roku.

– Program, który dzisiaj proponujemy, jest programem poddanym konsultacjom społecznym. To program, który ma być programem sprawiedliwym – 500 zł ma być przeznaczone na każdego mieszkańca z – jak to się mówi – floor i cap, czyli podłoga i sufit – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Podłogą jest co najmniej pięciomilionowy budżet na każdą gminę. A sufitem jest ten mechanizm, który wyrównuje dzisiejsze przewagi wielkich miast względem miast średniej wielkości, czyli sufit na poziomie 100 milionów złotych na rok […] na daną jednostkę samorządu terytorialnego – kontynuował.

Jak wskazał, małe gminy mogą otrzymać minimum 5 mln zł rocznie, podczas gdy duże ośrodki maksimum 100 mln zł rocznie.

Morawiecki: Rząd zahamował procesy inwestycyjne w samorządach

Wiceszef PiS podkreślił, że proponowany program ma być "kolejnym wielkim kołem zamachowym" rozwoju gospodarczego na następną dekadę.

– Dzisiaj ten rząd zahamował procesy inwestycyjne w samorządach. My musimy każdej gminie, także tej najmniejszej, przywrócić szansę na normalny rozwój. I temu ma służyć właśnie nasz program – program "Polska Jednej Prędkości" - mówił.

Opisując program, były premier stwierdził, że dotyczy on ponad 35 tysięcy projektów w całej Polsce i zakłada sumę ponad 100 miliardów złotych. – Bez biurokracji. Dwie kartki papieru oparte o zaufanie dla samorządowców, oparte o lokalnych przedsiębiorców, lokalny biznes, zwiększający szansę na szybki rozwój gospodarczy nie tylko w Warszawie i wielkich miastach. To jest program "Polska Jednej Prędkości" – tłumaczył.

– Z tym programem ruszamy w Polskę, będziemy go konsultować wszędzie. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy do tej pory umożliwili nam skonstruowanie tego programu i ruszamy w Polskę, żeby ten program dyskutować z mieszkańcami, z włodarzami wszystkich gmin, powiatów, miast i wiosek – zapowiedział.

W nowym sondażu Polaków zapytano o gospodarkę. Złe wieści dla rząduCzytaj też:

Ceny eksplodują przez paliwa? Polska wchodzi w nową fazę inflacji