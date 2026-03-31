"Rosja daje Ukrainie dwa miesiące". Niepokojące słowa Zełenskiego

Ukraiński prezydent powiedział, że Rosja poinformowała Stany Zjednoczone o swoich nowych żądaniach. Według Zełenskiego, Moskwa domaga się wycofania ukraińskich wojsk z Donbasu w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku niespełnienia żądania, rosyjscy żołnierze mają zająć cały region.

– Ukraina ma dwa miesiące na wycofanie się. Wtedy wojna się skończy. Jeśli Ukraina się nie wycofa, Rosja przejmie Donbas, a potem pójdzie dalej – powiedział Zełenski.

Przywódca Ukrainy dodał, że groźby o zajęciu Donbasu są nierealne. Zełenski wyraził również zdumienie, że część amerykańskich urzędników zdaje się wierzyć w rosyjskie zapewnienia o szybkim zajęciu spornego regionu.

Rubio wściekły na Zełenskiego

Zajęcie Donbasu jest jednym z głównych celów Rosji w wojnie z Ukrainą. Jak dotąd jednak, udało jej się przejąć tylko jego część. Tymczasem prezydent Zełenski stwierdził w jednym z niedawnych wywiadów, że USA żądają od niego oddania Donbasu w zamian za amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. Sekretarz stanu Marco Rubio skrytykował ukraińskiego przywódcę za wygłaszanie takich twierdzeń.

– Powiedziano mu bardzo jasno, i powinien był to zrozumieć, że gwarancje bezpieczeństwa są udzielane dopiero po zakończeniu wojny. Nie było to jednak powiązane z warunkiem "chyba że odda terytorium". Nie wiem, dlaczego tak mówi. To po prostu nieprawda – argumentował sekretarz stanu.

Jak tłumaczył, żądania Moskwa zostały przekazane Kijowowi. – Poinformowaliśmy stronę ukraińską, na co nalegają Rosjanie. Po prostu wyjaśniliśmy im sytuację. Powinni sami podjąć decyzję. Nie do nas należy decydowanie za nich – oświadczył Rubio.

Wyjaśnił, że rolą USA było zrozumienie, czego chcą obie strony i znalezienie możliwego rozwiązania pośredniego. – Ostateczna decyzja należy do Ukrainy. Jeśli nie będą skłonni do podjęcia pewnych decyzji lub ustępstw, wojna będzie kontynuowana. To samo dotyczy strony rosyjskiej – wskazał.

Czytaj też:

