Zełenski odpowiada na słowa szefa niemieckiego koncernu o Ukrainkach

Armin Papperger stwierdził, że nad ukraińskimi dronami pracują "ukraińskie gospodynie domowe", które produkują części na drukarkach 3D w kuchni. – To nie jest innowacja – ocenił. Słowa szefa Rheinmetallu wywołały na Ukrainie burzę.

– Jeśli każda gospodyni domowa na Ukrainie rzeczywiście potrafi produkować drony, to każda gospodyni domowa na Ukrainie może być prezesem Rheinmetall – skomentował wypowiedź Pappergera ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

W internecie zawrzało. Niemiecki Rheinmetall wydał oświadczenie

Słowa szefa niemieckiego koncernu odbiły się szerokim echem w ukraińskim internecie. Pod hashtagiem #MadeByHousewives pojawiła się lawina memów i komentarzy nawiązujących do skuteczności ukraińskich dronów i roli kobiet w obronie kraju.

Firma Rheinmetall, która utworzyła spółkę joint venture z Ukrainą, podjęła próbę uspokojenia nastrojów i wydała w niedzielę (29 marca) oświadczenie, w którym wyraziła "najwyższy szacunek dla ogromnych wysiłków narodu ukraińskiego w obronie własnej ojczyzny". "Innowacyjna siła i duch walki narodu ukraińskiego są dla nas inspiracją" – napisano.

Niedługo potem premier Ukrainy Julia Swyrydenko napisała w serwisie X, że naród ukraiński zasługuje nie tylko na szacunek, ale i na to, że można się od niego uczyć, czerpiąc z jego doświadczeń.

Reuters zwraca uwagę, że dla Kijowa drony odegrały kluczową rolę w wysiłku wojennym przeciwko Rosji i są powodem do dumy, ponieważ Ukraina w ciągu czterech lat walk wciąż odpiera silniejszego i lepiej uzbrojonego wroga. Jak podkreśla agencja, doświadczenia wojenne Ukraińców są obecnie wykorzystywane na Bliskim Wschodzie, dokąd Kijów – poproszony o pomoc – wysłał swoich specjalistów od dronów.

– Ukraina zgodziła się dostarczyć państwom Zatoki Perskiej swój kompletny system obrony powietrznej, w tym drony morskie, systemy walki elektronicznej i technologię przechwytywania, przeciwko irańskim dronom – powiedział w poniedziałek (30 marca) prezydent Zełenski po powrocie z wizyty w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Jordanii.

