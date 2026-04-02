"Szkodliwa polityka rządu PiS". Bosak wskazał nazwiska

Premier Donald Tusk poinformował w środę, że "rząd Morawieckiego zamówił szczepionki na COVID, których nie odebrał i za które nie zapłacił". "Polska, a więc my wszyscy, będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiS" – dodał.

W sprawie chodzi o 60 mln szczepionek firmy Pfizer, które zamówiła Polska w czasie pandemii koronawirusa. Ostatecznie jednak ich nie odebrała, ani nie zapłaciła pomimo umowy, podpisanej również przez Komisję Europejską.

Bosak: To oni podsycali histerię

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Rząd PiS zakupił łącznie aż 129 mln dawek szczepionki, z czego 75 mln od Pfizer/BioNTech. Dziś musimy zapłacić za nieodebrane 64 mln dawek i kolejny raz ponosić koszty fatalnej polityki pandemicznej, której ze wszystkich sił politycznych nie popierała tylko Konfederacja. Jako jedyni zwracaliśmy uwagę na nielegalne obostrzenia, szkodliwe w skutkach zamykanie służby zdrowia czy nieracjonalnie duże zamówienia szczepionek" – napisał polityk Konfederacji na platformie X.

Jak zaznaczył Bosak, "to premier Morawiecki z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, przy akceptacji Jarosława Kaczyńskiego, sterowali polityką pandemiczną, otaczając się doradcami, których nazwiska były na listach płac koncernów farmaceutycznych". "To oni kierowali polityką, której skutki społeczeństwo i budżet państwa odczuwają do dziś. To ówczesna opozycja, a dziś rządzący, na czele z Donaldem Tuskiem, Szymonem Hołownią, Włodzimierzem Czarzastym i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, podsycali histerię i wpisywali się w szkodliwą politykę rządu PiS, także w kwestii zakupu rzekomo dobrze przebadanych szczepionek" – czytamy.

Poseł Konfederacji: Będą przerzucać się odpowiedzialnością

"Jakby mało było kosztów sporu z Pfizerem, to doliczyć do tego trzeba też koszty szczepionek przekazanych za darmo innym krajom, bo upływał ich termin przydatności (prawie 13 mln dawek), oraz utylizacji ponad 31 mln dawek, których toporna i opłacana z podatków propaganda pod hasłem #szczepimysie nie zdołała Polakom wcisnąć" – dodał wicemarszałek Sejmu.

Poseł Konfederacji stwierdził, że "niemal cała klasa polityczna od PiS przez PSL, PL2050 po KO i Lewicę ponosi odpowiedzialność za te koszty".

"Dziś będą przerzucać się odpowiedzialnością, ogniskując uwagę wyborców na samym sporze, a nie kosztach dla społeczeństwa jakie są skutkiem ich nieodpowiedzialnej polityki. Sprawiedliwie byłoby, gdyby to oni wspólnie zapłacili za te nieodebrane szczepionki, zamiast po raz kolejny przerzucać skutki swoich działań na Polaków" – ocenił Krzysztof Bosak.

Czytaj też:

"Szczuje". Polityk PiS odpowiada TuskowiCzytaj też:

Ciężkie powikłania po szczepionkach przeciw COVID-19. Poznano przyczynę?