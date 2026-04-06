Andruszkiewicz: Tusk straszy Polaków przy wielkanocnych stołach wojną

Premier Donald Tusk zarzucił PiS i współpracownikom prezydenta Nawrockiego, że chcą wplątać Polskę w wojnę USA i Izraela z Iranem. Polityk napisał w poniedziałek na platformie X, że "ludzie PiS i Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie". "Nie pozwolę na to. Przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę" – dodał szef rządu.

Lider Koalicji Obywatelskiej nawiązał do wypowiedzi szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza w Polsat News, że część zachodnich sojuszników USA, dysponujących odpowiednią flotą w ramach działań koalicyjnych, powinna wesprzeć Amerykanów w operacji odblokowania cieśniny Ormuz.

Przydacz powiedział też, że "nie ma oczekiwania, żeby Polska akurat brała udział w tego typu operacji", odnosząc się do blokady przez Iran cieśniny Ormuz i roszczeń Donalda Trumpa wobec sojuszników.

Andruszkiewicz: Tusk straszy Polaków wojną

Na wpis premiera Tuska stanowczo zareagowali inni politycy obozu głowy państwa i Prawa i Sprawiedliwości. Wiceszef kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz stwierdził wprost, że premier kłamie.

"D. Tusk nawet w święta atakuje Prezydenta K. Nawrockiego żałosnymi kłamstwami. Straszy Polaków przy wielkanocnych stołach wojną. Ten człowiek ma obsesję, bez szczucia nie potrafi wytrzymać nawet dwóch świątecznych dni. Naciesz się człowieku bliskimi i daj Polakom odpocząć" – czytamy w jego wpisie w social mediach.

Sasin: Obrzydliwe kłamstwa w Święta Wielkanocne

W podobnym tonie wypowiedział sie Jacek Sasin, poseł PiS, były minister aktywów państwowych.

"Tylko ktoś, kto kompletnie nie rozumie polskiej kultury i tradycji, może w Święta Wielkanocne siać obrzydliwe kłamstwa, by odbierać Polakom spokój i poczucie bezpieczeństwa" – napisał w serwisie X.

"To nie jest polityka. To ojkofobia" – dodał.

twitterCzytaj też:

"Chcą wplątać Polskę w wojnę". Błaszczak mocno odpowiedział Tuskowi