"Chcą wplątać Polskę w wojnę". Błaszczak mocno odpowiedział Tuskowi

Premier Donald Tusk zarzucił PiS i współpracownikom prezydenta Nawrockiego, że chcą wplątać Polskę w wojnę USA i Izraela z Iranem.

Tusk: Chcą wplątać Polskę w wojnę

Donald Tusk napisał w poniedziałek na platformie X, że "ludzie PiS i Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie".

"Nie pozwolę na to. Przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę" – dodał szef rządu.

Lider Koalicji Obywatelskiej nawiązał do wypowiedzi szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza w Polsat News, że część zachodnich sojuszników USA, dysponujących odpowiednią flotą w ramach działań koalicyjnych, powinna wesprzeć Amerykanów w operacji odblokowania cieśniny Ormuz.

Przydacz powiedział też, że "nie ma oczekiwania, żeby Polska akurat brała udział w tego typu operacji", odnosząc się do blokady przez Iran cieśniny Ormuz i roszczeń Donalda Trumpa wobec sojuszników.

twitter

Błaszczak: Zgodziłby się natychmiast, gdyby Bruksela tak zdecydowała

Na wpis premiera Tuska stanowczo zareagowali inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wpis zamieścił na X między innymi były minister obrony narodowej i jeden z wiceprezesów PiS Mariusz Błaszczak.

"Donald Tusk, który zapisał się do koalicji chętnych i gdyby tylko Bruksela tak zdecydowała, natychmiast zgodziłby się na to, żeby nasi żołnierze pojechali na Ukrainę, straszy, że PiS chce wplątać Polskę w wojnę" – "Silni razem uwierzą we wszystko, ale czy ktoś jeszcze się na to łapie?"– napisał parlamentarzysta.

twitter

Leśkiewicz: Premier szczerzy manipulacje

Tuska skrytykował również rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

"Donald Tusk postanowił wykorzystać świąteczną atmosferę do szerzenia kolejnych manipulacji w mediach społecznościowych. Widać inaczej nie potrafi spędzać Świąt Wielkanocnych. Pozostaje współczuć pogubionemu i coraz bardziej oderwanemu od rzeczywistości Premierowi. Jeszcze niedawno w drugim wagonie, dziś sam na pustym peronie, z którego pociąg dawno już odjechał" – napisał Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

twitter

