Bunt przeciw Nowackiej. Poseł o następcy
Opinie

Minister edukacji Barbara Nowacka Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Czy Barbara Nowacka straci stanowisko minister edukacji narodowej? Poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk wskazał, kto powinien zostać nowym szefem MEN.

Szefowa resortu edukacji narodowej jest krytykowana przez środowiska konserwatywne za działania w sprawie edukacji i zdrowotnej i podejście do lekcji religii w szkołach. Okazuje się, że krytyczne uwagi pod adresem Nowackiej padają również z drugiej strony politycznej barykady.

Józefaciuk: Chodzi o to, żeby resortem edukacji w końcu przestał rządzić polityk

O to, czy Barbara Nowacka powinna zostać zdymisjonowana, został zapytany w piątek na antenie Radia Zet poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk.

– Może nie do końca trzeba zwracać uwagę czy do dymisji, ale na to, kto ma zastąpić. Chyba nie ma kto jej zastąpić. Nie widzę kogoś, kto byłby w stanie przejąć cały resort edukacji i nie wprowadzając dodatkowych reform, kontynuować – powiedział parlamentarzysta.

Józefaciuk podkreślił, że "chodzi o to, żeby resortem edukacji w końcu przestał rządzić polityk, a zaczęła osoba merytoryczna, która kontaktowałaby się i miałaby opinię całego środowiska edukacyjnego". – Pani minister bardzo dobrze zaczynała, jest sprawnym politykiem i mówcą, ale dobrała sobie bardzo niefortunnych współpracowników, którzy bardzo mocno ją powstrzymywali przed niektórymi zmianami. Poszła za bardzo w politykę – mówił były członek klubu parlamentarnego KO.

Te słowa nie spodobają się Nowackiej. "Duży chaos w szkołach"

Marcin Józefaciuk skrytykował sytuację panującą w szkołach.

– Jest bardzo duży chaos w szkołach publicznych. Rodzice chcą, nauczyciele chcą, uczniowie chcą być oceniani oceną cyfrową, nie tylko informacją zwrotną. Wszyscy chcą, tylko MEN nie chce – powiedział parlamentarzysta.

Jak stwierdził Józefaciuk, "MEN w ogóle nie robiło monitoringu w tej sprawie, nie patrzyło, czy to zgodne z prawem, czy nie zabiera się autonomii nauczyciela, nie było podstaw prawnych". – Pani minister Nowacka wprost mówi o tym, że dzięki temu jest więcej sprawdzianów. No nie, klasówkami i kartkówkami nie stoi edukacja – przyznał. – Wyjdźmy z testozy i egzaminozy. – Dajmy uczniom szansę poprawić się i dajmy nauczycielom szansę poprawiać ucznia – dodał.

Poseł KO chce powołania Rzecznika Praw Nauczyciela

Parlamentarzysta postuluje powołanie Rzecznika Praw Nauczyciela.

– Rzecznik Praw Nauczyciela jest niezbędny. Niedługo wejdzie do Sejmu ustawa ws. Rzecznika Praw Ucznia, ale sam art. 63 Karty Nauczyciela, który mówi o tym, że dyrektor i organ prowadzący ma pomagać i bronić nauczyciela on nie działa – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył poseł niezrzeszony, "nauczyciele są pod bardzo dużym butem zarówno rodziców, jak i organów prowadzących, są mobbingowani, są nękani, mają bezpodstawne oskarżenia, są prowadzone długie postępowania".

– To nie miałby być sąd. Miałaby być mediatorem, informować nauczycieli o ich prawach, bo często o swoich prawach, jako nauczyciele zapominamy. Osoba, która inicjowałaby zmiany legislacyjne, działała interwencyjnie – podkreślił.

Źródło: Radio Zet / DoRzeczy.pl
