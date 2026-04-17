Nawrocki zabrał głos ws. kryzysu w PiS. "Gdybym miał stawiać pieniądze..."

W PiS narasta spór wokół osoby Mateusza Morawieckiego. Władze partii zabraniają bowiem politykom należ do stowarzyszenia byłego premiera. Sam Morawiecki zapewnia, że się nie wycofa ze swej inicjatywy, a jego stowarzyszenie nie ma na celu rozbicia partii. O sytuację był pytany prezydenta Karol Nawrocki.

– Czytam to, co się dzieje wewnątrz PiS jako próbę poszukiwania pewnego nowego, umiarkowanego elektoratu i dyskusji wewnątrz partii politycznej - powiedział prezydent w Kanale Zero.

Nawrocki komentował też pogarszające się notowania partii. W ostatnich sondażu CBOS PiS zyskał bowiem zaledwie 18 proc. głosów – to najgorszy wynik tej formacji od niepamiętnych czasów.

– Myślę, że już było wielu, którzy wieszczyli koniec Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeśli miałbym postawić jakiekolwiek środki finansowe albo swoje słowo na to, czy się rozpada, to powiedziałbym oczywiście, że się nie rozpada - stwierdził prezydent. – Ja nie postawiłbym środków finansowych na to, że PiS się rozpadnie. Myślę, że będzie silny i mocny – dodał.

Nawrocki: To daje nadzieję, że Czarnek będzie premierem

Głowa państwa pozytywnie ocenia też kandydaturę Przemysława Czarnka na premiera. – Oczywiście kandydowanie na urząd premiera i ta energia, z którą idzie w tym kierunku Przemysław Czarnek, daje nadzieję, że będzie przyszłym premierem. Ja z tym oczywiście nie będę miał żadnego problemu – zapewnił.

Nawrocki ciepło wyrażał się jednak również i o samym Morawieckim. - Na pewno Mateusz Morawiecki i też te osoby, które współpracują z Mateuszem Morawieckim, zresztą ja mam przyjemność współpracować też choćby z Szymonem Szynkowskim vel Sękiem i Marcinem Horałą, widzimy że i pan były premier i ci dwaj posłowie to są bardzo zdolne osoby z bardzo duża energią także do zajmowania się sprawami państwowymi, więc oczywiście jest ogromny potencjał w tych indywidualnościach – mówił.

