Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, czyli Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, skierowali do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o nienawiązanie stosunku służbowego z pozostałymi wybranym przez Sejm w marcu na sędziów TK.

TK reaguje na zawiadomienie sędziów

Później w piątek Trybunał Konstytucyjny poinformował o podjęciu przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego działań zmierzających do skierowania własnego zawiadomienia w sprawie "fałszywego zawiadamiania o przestępstwie" przez Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. "Ponadto zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie »występu« w Sejmie RP" – poinformował Trybunał Konstytucyjny.

Żurek grzmi. "Ustalimy, kto odpowiada za to bezprawie"

W sobotę głos w sprawie zabrał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Na platformie X napisał, że "wczoraj do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z blokowaniem pracy czterech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

"Nie przydzielono im stanowisk pracy. Nie przydzielono im spraw. Nie przygotowano dokumentów, bez których nie mogą wykonywać urzędu" – wyliczył.

Waldemar Żurek stwierdził, że "tak wygląda ręczne sterowanie instytucją, która ma stać na straży Konstytucji".

"Trybunał Konstytucyjny ma wrócić do obywateli, a nie być prywatnym folwarkiem ludzi przyzwyczajonych do bezkarności" – dodał.

Waldemar Żurek poinformował, że "Prokuratura Krajowa prowadzi postępowanie".

"Ustalimy, kto odpowiada za to bezprawie" – napisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

