Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, czyli Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, skierowali do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o nienawiązanie stosunku służbowego z pozostałymi wybranym przez Sejm w marcu na sędziów TK.
TK reaguje na zawiadomienie sędziów
Później w piątek Trybunał Konstytucyjny poinformował o podjęciu przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego działań zmierzających do skierowania własnego zawiadomienia w sprawie "fałszywego zawiadamiania o przestępstwie" przez Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. "Ponadto zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie »występu« w Sejmie RP" – poinformował Trybunał Konstytucyjny.
Żurek grzmi. "Ustalimy, kto odpowiada za to bezprawie"
W sobotę głos w sprawie zabrał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
Na platformie X napisał, że "wczoraj do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z blokowaniem pracy czterech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego".
"Nie przydzielono im stanowisk pracy. Nie przydzielono im spraw. Nie przygotowano dokumentów, bez których nie mogą wykonywać urzędu" – wyliczył.
Waldemar Żurek stwierdził, że "tak wygląda ręczne sterowanie instytucją, która ma stać na straży Konstytucji".
"Trybunał Konstytucyjny ma wrócić do obywateli, a nie być prywatnym folwarkiem ludzi przyzwyczajonych do bezkarności" – dodał.
Waldemar Żurek poinformował, że "Prokuratura Krajowa prowadzi postępowanie".
"Ustalimy, kto odpowiada za to bezprawie" – napisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
Nowi sędziowie TK złożyli zawiadomienie. "Przestępstwo urzędnicze"
Święczkowski zawiadamia prokuraturę ws. dwóch sędziów TK