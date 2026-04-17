Święczkowski zawiadamia prokuraturę ws. dwóch sędziów TK

Do ministra sprawiedliwości trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z odmową dopuszczenia do pracy czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z tym prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski podjął działania zmierzające do skierowania do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego, tj. fałszywego zawiadamiania o przestępstwie.

Święczkowski zlecił ponadto analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie ich "występu" w Sejmie.

"Prezes TK z ubolewaniem przyjmuje fakt, że zamiast troski o ochronę praworządności, wybrano drogę dalszego pogłębiania chaosu konstytucyjnego i paraliżowania Trybunału broniącego obywatelskich wolności i praw" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu TK.

Nowi sędziowie TK złożyli zawiadomienie

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy złożyli właściwe ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego, skierowali do prokuratora generalnego Waldemara Żurka zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości, a także Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego. Ta czwórka sędziów złożyła w Sejmie "ślubowanie wobec prezydenta" pod nieobecność Karola Nawrockiego i w związku z tym nie została dopuszczona do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

W treści zawiadomienia wskazano, że wobec wyżej wymienionych sędziów doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego oraz niepodpisaniu wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji – nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania.

Czytaj też:

