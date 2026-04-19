Zajączkowska-Hernik triumfuje. "Zamknijcie się w piwnicy i nigdy z niej nie wychodźcie"

Aktywiści z kontrowersyjnej organizacji "Ostatnie Pokolenie" ogłosili kilka dni temu, że "wypełnili misję" i zamykają działalność.

"Ostatnie Pokolenie" kończy działalność

"Po dwóch latach najgłośniejszych w historii Polski protestów klimatycznych Ostatnie Pokolenie wypełniło swoją misję i ogłasza koniec działań" – przekazali w oświadczeniu.

Aktywiści ogłosili 17 kwietnia zakończenie swojej działalności, twierdząc, że osiągnęli zamierzony cel. Uważają, że ich działania przyniosły realne efekty: rząd zaczął poważnie inwestować w kolej i transport publiczny, a ich postulaty trafiły do projektów ustaw rozpatrywanych w Sejmie. Wskazują też na postęp prac nad ustawą dotyczącą odbudowy kolei i autobusów oraz na plany wprowadzenia jednego, taniego biletu na transport w całym kraju. Podkreślają również współpracę ze związkiem maszynistów, która miała pokazać, że kwestie klimatu i praw pracowniczych są ze sobą powiązane.

Zajączkowska-Hernik: Bardzo dobra wiadomość

Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, oceniła we wpisie na platformie X, że to bardzo dobra wiadomość.

"»Chowamy klej do kieszeni, a kamizelki do szafy«" – poinformowali ekoterroryści i ogłosili, że koniec ich działalności jest spowodowany… »sukcesem«” – napisała.

Oceniła, że "jak widać nawet na koniec pokazali swoje odklejenie od rzeczywistości".

"Biadolą też, że za łamanie prawa grożą im wysokie grzywny, a nawet możliwość odsiadki. I tak powinno być! Za utrudnianie życia zwykłym ludziom, niszczenie pomników i dzieł sztuki oraz blokowanie ruchu ulicznego kierowcom, i służbom ratowniczym. Sama wielokrotnie apelowałam, by dla dobra społeczeństwa uznać ich za organizację terrorystyczną i zdelegalizować" – dodała.

Ewa Zajączkowska-Hernik podkreśliła, że "państwo bardzo długo pobłażliwie traktowało tych bandytów z umysłami zaczadzonymi klimatyzmem, którzy szczycili się tym, że łamią prawo, dewastują mienie publiczne i wyrządzają krzywdę innym".

"Prym wiódł tutaj przede wszystkim tęczowy Trzaskowski, którego miasto na preferencyjnych warunkach wynajmowało lokal tym ekoterrorystom w samym centrum Warszawy. Wstyd" – napisała.

Europoseł Konfederacji dodała: "Zamknijcie się w piwnicy i nigdy z niej nie wychodźcie. Raz na zawsze skończy się to idiotyczne przyklejanie się do jezdni, a zwykli ludzie bez problemów będą mogli dojeżdżać do pracy, szkół, czy szpitali. Niech to będzie ostatnie takie pokolenie odklejeńców w Polsce!".

