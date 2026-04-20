Kraków odcina się od "konwentu satanistów". Mówi o dezinformacji

"To doniesienia nieprawdziwe i stanowią przykład dezinformacji" – podkreślił magistrat w oficjalnym komunikacie wydanym w poniedziałek.

Konwent satanistów w ICE Kraków

Sprawa dotyczy informacji, które od kilkunastu dni krążą w mediach i internecie. Według nich w dniach 21–23 maja w ICE Kraków – obiekcie należącym do miasta – miałby odbyć się konwent o charakterze satanistyczno-okultystycznym. Tymczasem zarówno operator obiektu, jak i miasto jednoznacznie zaprzeczają, by jakiekolwiek takie wydarzenie było planowane.

"Centrum Kongresowe ICE Kraków nie jest miejscem organizacji tzw. ‘konwentu satanistycznego’ w dniach 21–23.05.2026 r. Wydarzenie to nigdy nie znajdowało się w planach ani rezerwacjach obiektu" – przekazały w komunikacie władze ICE Kraków. Podobne stanowisko zajęła Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, zarządzająca obiektem. Jak podkreślono, "nie została zawarta żadna umowa z organizatorami rzekomego wydarzenia, a Centrum Kongresowe ICE Kraków nie ma z nim żadnego związku".

"Pewne jest jedno – na pewno nie w żadnym obiekcie miejskim"

Magistrat wskazuje również na źródło całego zamieszania. "Źródłem dezinformacji było m.in. błędne wskazanie adresu ICE Kraków w zewnętrznych serwisach internetowych, co doprowadziło do powielania niezweryfikowanych informacji w debacie publicznej" – czytamy w komunikacie. Dodano także, że "w ostatnich dniach fałszywe doniesienia były rozpowszechniane również przez osoby publiczne, co dodatkowo zwiększyło ich zasięg i wywołało obawy mieszkańców".

Według ustaleń medialnych, błędny adres – ul. Marii Konopnickiej 17 – pojawiał się m.in. w serwisach biletowych promujących wydarzenie. To właśnie ten fakt miał nadać sprawie wiarygodność i uruchomić lawinę udostępnień w sieci.

Operator ICE Kraków reagował na te informacje już wcześniej. Jak podano, jeszcze w październiku 2025 roku skierowano do organizatora wydarzenia – podmiotu "True Church of Satan inc". – wezwanie przedprocesowe, żądając w nim natychmiastowego usunięcia nazwy "ICE Kraków" z materiałów promocyjnych. Miasto zaznacza jednocześnie, że nie ma możliwości weryfikacji, czy wydarzenie w ogóle się odbędzie, o ile miałoby być organizowane przez prywatny podmiot poza miejską infrastrukturą. "Pewne jest jedno – na pewno nie w żadnym obiekcie miejskim" – podkreślają urzędnicy.

Referendum w sprawie odwołania Miszalskiego. "Informacje są nieprawdziwe"