"Kiedy przyjedziesz do Rosji błagać". Zaufany człowiek Putina odpowiada Tuskowi

"Spotkanie Rady Europejskiej. Po raz pierwszy od lat na sali nie ma Rosjan. Ogromna ulga" – napisał na platformie X premier Donald Tusk. W ten sposób szef rządu zakpił z ustępującego premiera Węgier Viktora Orbana.

Zaufany człowiek Putina odpowiada Tuskowi

Kiriłł Dmitrijew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, zaufany człowiek przywódcy Rosji, Władimira Putina, odpowiedział na komentarz Donalda Tuska.

"Do zobaczenia za dwa miesiące, kiedy przyjedziesz do Rosji błagać o energię. Proszę, zaopatrz się w wystarczającą ilość paliwa lotniczego" – napisał na platformie X.

Viktor Orban zrezygnował ze szczytu UE na Cyprze

W czwartek i piątek na Cyprze odbył się szczyt Unii Europejskiej.

Ustępujący premier Węgier Viktor Orban zrezygnował z uczestnictwa w szczycie UE na Cyprze.

Węgierski minister ds. europejskich Janos Boka oświadczył w ubiegłym tygodniu, że w okresie, gdy na Cyprze będzie trwał szczyt, Viktor Orban skoncentruje się na procesie przekazania władzy w kraju.

"W trakcie nieformalnych konsultacji nie podejmuje się żadnych decyzji i nie przyjmuje się pisemnych wniosków. Premier nie zwrócił się zatem do innego uczestnika z prośbą o reprezentowanie Węgier" – napisał w komunikacie na Facebooku.

We wpisie dodał, że tematem rozmów na szczycie UE będzie "kryzys bliskowschodni i jego wpływ na Europę, a także ogólne kwestie dotyczące budżetu UE na najbliższe siedem lat, a stanowisko rządu węgierskiego w tych sprawach jest znane".

Węgierski minister zapewnił przy tym, że chociaż Węgry nie będą reprezentowane na spotkaniu, ustalenia szczytu zostaną przekazane władzom w Budapeszcie.

