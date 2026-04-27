"Jedyne, czego żałujemy". Lewica komentuje decyzję Nawrockiego ws. Litewki

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował, że zmarły w czwartek poseł Lewicy został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lewica: Litewka zostawił po sobie ideały

Decyzję prezydenta Nawrockiego skomentowali klubowi koledzy i koleżanki Litewki. W obszernym wpisie na portalu X podkreślono, że swoim zaangażowaniem na rzecz potrzebujących oraz wrażliwością na dobrostan zwierząt Litewka zasłużył na odznaczenie.

"W minuty zbierał miliony dla potrzebujących, aby na kolejny dzień pomagać z wnoszeniem pralek. Przewodził najgłośniejszym akcjom dobroczynnym na rzecz zwierząt, w międzyczasie regularnie wspierając swoje lokalne schroniska. Regularnie nagłaśniał patologie systemu, apelując o sprawiedliwość oraz empatię. Mandat poselski zdobył nie poprzez eksponowanie siebie, ale dając przestrzeń tym, których głosu na co dzień nie słychać – i o ten głos walczył przez całe życie" – czytamy we wpisie.

Posłowie Lewicy podkreślili, że Litewka był człowiekiem, który "przede wszystkim cenił dobro" oraz działał bezinteresownie. Przypomnieli także często używany przez zmarłego polityka zwrot: "Ja to tylko tu zostawię" i dodali, że będzie się im on już na zawsze kojarzył właśnie z nim. We wpisie wskazano, że odejście Litewki zostawiło w sercach jego przyjaciół "niewyobrażalny żal, ale także ideały, które wciąż płoną".

"Dziś, Łukasz został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoje zasługi dla potrzebujących dzieci, rodzin i zwierząt. Przyjacielu, zasługujesz na niego jak nikt inny. Jedyne, czego żałujemy, to tego, że nie mogłeś odebrać go osobiście. Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla Polski. Obiecujemy kontynuować Twoją misję" – napisano.

Pogrzeb posła Litewki. Nieoficjalnie wiadomo, co zrobi Sejm

