Zdjęcia matur w internecie. Jest zawiadomienie do prokuratury

Chodzi o egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym, które odbyły się 4, 5 i 6 maja.

Zdjęcia arkuszy pojawiły się w mediach społecznościowych

Zdjęcia arkuszy pojawiały się w mediach społecznościowych – głównie w serwisie X – jeszcze w trakcie trwania egzaminów. Jak podkreśla CKE, fotografie zostały opublikowane już po rozpoczęciu matur, kiedy uczniowie znajdowali się na salach egzaminacyjnych. – Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym ujawnieniu treści arkuszy egzaminacyjnych oraz ewentualnym bezprawnym uzyskaniu informacji stanowiących materiały egzaminacyjne objęte ustawowym obowiązkiem ochrony – poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski.

Sprawa dotyczy arkuszy z egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym. W pierwszych trzech dniach matur uczniowie pisali kolejno język polski, matematykę i język angielski. CKE zaznacza, że nie doszło do wycieku arkuszy przed egzaminami. Zdjęcia miały być wykonywane przez maturzystów już podczas rozwiązywania zadań.

Unieważnione matury po wniesieniu telefonów

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że od początku trwania tegorocznych matur unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Powodem było przede wszystkim wniesienie telefonów komórkowych na sale egzaminacyjne. CKE przypomina jednocześnie, że na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów, smartwatchy czy odtwarzaczy mp3 i mp4. Wyjątek dotyczy urządzeń wykorzystywanych do monitorowania stanu zdrowia, np. aplikacji do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Taki sprzęt musi jednak zostać wcześniej zgłoszony przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Unieważnienie egzaminu obowiązkowego oznacza brak możliwości przystąpienia do poprawki w sierpniu. Maturzysta może ponownie zdawać egzamin dopiero za rok.

W 2025 roku unieważniono 244 egzaminy maturalne. W 72 przypadkach powodem było wniesienie lub używanie urządzeń telekomunikacyjnych, a w 105 – niesamodzielne rozwiązywanie zadań. Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja. Do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło ponad 340 tys. osób.

