Kowalski: Jesteście złodziejami. Panie naleśniku, jak panu nie wstyd?

W środę na portalu Kanału Zero ukazał się kolejny artykuł Patryka Słowika "Szybka ścieżka do badań i salonik dla VIP-ów. Tak polityków KO przyjmował SOR Dawida Kacprzyka". Dowiadujemy się, że stworzono specjalną ścieżkę przyjęć dla działaczy Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. "Polityczni VIP-owie nie musieli czekać na przyjęcie, mieli wykonywany ogrom badań, których przeprowadzenie nie jest standardem w medycynie ratunkowej, a oczekiwanie na wynik mogli sobie umilić w specjalnie wydzielonym dla nich pomieszczeniu".

Kwestię afery szpitalnej poruszyli na początku obrad Sejmu politycy opozycji – z PiS, obu Konfederacji, a także z partii Razem. Na mównicy w trybie wniosku poselskiego pojawił się m.in. poseł niezrzeszony – wcześniej PiS – Janusz Kowalski.

Kowalski: Złodzieje, jak wam nie wstyd?

– Tak się patrzę na wasze czoła Koalicji Obywatelskiej – zwrócił się w kierunku ław zajmowanych przez polityków z partii Donalda Tuska – i macie takie wielkie litery na każdym z waszych czół: złodzieje – powiedział poseł. – Tak o was dziś mówią Polacy – dodał.

Na te słowa nerwowo reagowali niektórzy z posłów KO, w tym siedzący w pierwszym rzędzie poseł Witold Zembaczyński.

– Jesteście złodziejami. Okradacie Polaków z marzeń o normalnej służbie zdrowia. Otwieracie sobie saloniki dla waszych działaczy, wasi lekarze zarabiają miliony, a Polacy, tak jak we Włoszczowej muszą płacić dzisiaj za znieczulenia, muszą czekać miesiącami na badania, na operacje. Wielu umiera w ciszy – kontynuował Kowalski, pytając, posłów KO, jak im nie wstyd.

Polityk powiedział, że pogarda KO dla służby zdrowia i dla Polaków, jest czymś niesłychanym. – To, co robicie ze służbą zdrowia woła o pomstę do nieba. Kowalski zażądał pilnych zmian prawnych w zakresie wynagrodzeń lekarzy.

Czytaj też:

Afera szpitalna. Zawisza: Napychacie kieszenie swoim tłustym kotomCzytaj też:

Afera w szpitalu w Warszawie. Bocheńczak: Trzaskowski mówił, że wybudował go osobiście