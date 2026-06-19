"Nasze wspólne interesy muszą być chronione". Tusk spotkał się z Zełenskim

Ukraiński prezydent zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o spotkaniu z polskim premierem.

"Spotkałem się z premierem Polski @donaldtusk w Brukseli. Omówiliśmy kwestie z agendy dwustronnej oraz integrację Ukrainy z UE, a także pozostałe wyzwania stojące przed wszystkimi krajami europejskimi z powodu rosyjskiej agresji" – napisał Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jest wdzięczny Polsce za przekazaną pomoc w walce z Rosją. Dodał, że "jest to coś, co ma naprawdę istotne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy".

"Nasze wspólne interesy bezpieczeństwa oraz wolność każdego narodu żyjącego obok Rosji muszą być chronione" – podkreślił.

Zełenski traci poparcie wśród Polaków i Ukraińców

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że za odebraniem najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy opowiedziało się 51,2 proc. badanych.

W badaniu 31,9 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 19,3 proc. "raczej tak". Łącznie daje to 51,2 proc. poparcia dla odebrania odznaczenia. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 35,5 proc. respondentów. Z tego 12,5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 23 proc. "raczej nie". Niezdecydowanych pozostaje 13,3 proc.

Z kolei z badania przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologiczny wynika, że na Ukrainie szczególnie widoczny jest wzrost oczekiwań dotyczących zmian na najwyższych szczeblach władzy, w tym w rządzie i na stanowisku prezydenta.

Obecnie 67 proc. respondentów uważa, że po zakończeniu wojny powinno dojść do zmiany głowy państwa. Trzy lata wcześniej podobnego zdania było jedynie 23 proc. badanych. To największy wzrost spośród wszystkich analizowanych kategorii – aż o 44 punkty procentowe.

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