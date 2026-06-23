"Zełenski musi rozwiązać ten konflikt". Ukraina nie może sobie pozwolić na spór z Polską

Felietonista Bloomberga Mark Champion uważa, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego o uczczeniu UPA, która zapoczątkowała kryzys w relacjach z Polską, była lekkomyślna. Dziennikarz podkreśla, że Ukraina, która jest w stanie wojny, nie może sobie pozwolić na to, by uczynić z Polski wroga.

Ukraina zależna od Polski

Champion wskazuje, że Ukraina od czterech i pół roku toczy wojnę o przetrwanie z siłami rosyjskimi. W rezultacie Zełenski i wielu innych Ukraińców wspiera teraz UPA w sposób, w jaki nie zrobiliby tego przed wojną. Skupiają się na historii walki o niepodległość, ignorując mroczną stronę tej formacji. Jednocześnie zależność Kijowa od Polski jest tak duża, że podsycanie konfliktu wydaje się niewyobrażalnym błędem.

"Nie chodzi tu tyle o to, co Warszawa oferuje Ukrainie, ile o to, że Polska zapewnia Kijowowi jedyny niezawodny i wystarczający szlak tranzytowy dla broni, towarów i ludzi. I tak jak każde inne państwo członkowskie UE, Polska ma również prawo zawetować przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej" – pisze Champion.

Dziennikarz uważa, że prezydent Nawrocki wykorzystuje spór z Ukrainą do uderzenia w rząd Donalda Tuska, przedstawiając szefa rządu jako polityka nie dbającego o ofiary ukraińskich nacjonalistów. Champion dodaje, że państwa będące w stanie wojny mają tendencję do mitologizowania i upiększania swojej historii narodowej, co jest normalną reakcją.

"Ukraina nie może sobie jednak pozwolić na gesty, które w tak oczywisty sposób zrażą ważnego sojusznika. Zełenski musi zrobić wszystko, co możliwe, aby rozwiązać ten konflikt” – podsumowuje.

Spór o UPA

W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał pocztą Order Orła Białego.

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