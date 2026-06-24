Skrajna prawica rośnie w Europie. Badanie pokazuje rekordowe poparcie

Jak opisuje brytyjski dziennik "The Guardian", powołując się na wyniki międzynarodowego projektu badawczego "PopuList", już 23,5 proc. Europejczyków oddało głos na ugrupowania skrajnie prawicowe w ostatnich wyborach parlamentarnych. To najwyższy wynik od dekad i niemal pięciokrotny wzrost względem połowy lat 90.

Rekordowe wyniki w największych państwach Europy

Według danych przywoływanych przez brytyjski dziennik, wzrost poparcia dla skrajnej prawicy jest szczególnie widoczny w największych krajach Europy. W Niemczech Alternative for Germany (AfD) zdobyła w 2025 roku 21 proc., podwajając swój wcześniejszy wynik. We Francji National Rally osiągnęło 37 proc., stając się największą siłą polityczną w parlamencie. W Austrii Freedom Party of Austria wygrała wybory z wynikiem 29 proc. W Wielkiej Brytanii Reform UK zdobyło 14 proc. głosów.

Badanie pokazuje również, że blisko 30 proc. Europejczyków popiera dziś partie określane jako antyestablishmentowe.

Migracja i emocje napędzają radykałów

Politolog Matthijs Rooduijn wskazuje trzy główne powody tego trendu. Pierwszym jest migracja, która stała się jednym z najważniejszych tematów politycznych w Europie. Drugim – normalizacja ugrupowań radykalnych. – Im większe i skuteczniejsze są te partie, tym bardziej stają się normalne – mówi Rooduijn.

Trzecim elementem jest skuteczność komunikacji. – To po prostu naprawdę dobrzy gawędziarze – podkreśla badacz. – Potrafią budować prosty podział: "my" kontra "oni", co bardzo skutecznie działa na emocje wyborców.

Francja potwierdza europejski trend

Trend potwierdzają także ostatnie sondaże przed wyborami prezydenckimi we Francji. Na niespełna rok przed głosowaniem liderem pozostaje Jordan Bardella. Według sondażu Odoxa kandydat National Rally może liczyć na 32 proc. poparcia w pierwszej turze. Za nim plasuje się były premier Édouard Philippe z wynikiem 17 proc., a trzeci jest Jean-Luc Mélenchon z 16 proc.

Jeśli w drugiej turze doszłoby do starcia Bardella–Mélenchon, kandydat skrajnej prawicy mógłby wygrać aż 68 proc. do 32 proc.

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