Czy niemiecka Sparta 2.0 pogrzebie "polski cyrk"?

Podczas gdy na polskiej scenie politycznej trwa w najlepsze "cyrk orderowy", Niemcy wdrażają w życie opublikowany w maju b.r. dokument "Sparta 2.0". W tym sporządzonym przez niemieckich ekspertów ds. bezpieczeństwa i zbrojeń opracowaniu zawarty został ambitny plan osiągnięcia przez Europę – pod przewodnictwem Niemiec – wojskowej niezależności od Stanów Zjednoczonych.
Punktem wyjścia dokumentu jest konstatacja, że Europa wydaje na obronność ogromne pieniądze (odpowiadające 60% amerykańskiego budżetu wojskowego), ale pozostaje całkowicie zależna od amerykańskich systemów, oprogramowania, a nawet zgód. Wynika z tego, że bez USA Europa nie jest w stanie przeprowadzić żadnej większej operacji bojowej. Autorzy stwierdzają, że bez prawdziwej zmiany kursu w nadchodzących latach dysproporcja między finansowym nakładem Europy a jej zdolnościami militarnymi będzie się dalej pogłębiać. Ich zdaniem, taka zmiana kursu jest możliwa, gdyż Europa posiada drugi co do wielkości budżet obronny na świecie oraz konkurencyjną bazę przemysłowo-technologiczną.
Źródło: DoRzeczy.pl