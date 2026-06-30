Koniec rewolucyjnej zmiany Trumpa. Sąd Najwyższy wydał wyrok

W pierwszym dniu swojej drugiej kadencji prezydent USA podpisał szereg rozporządzeń. Wśród nich było to ograniczające nadawanie amerykańskiego obywatelstwa dzieciom urodzonym na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Rozporządzenie wykonawcze Trumpa mówiło, że rząd nie wyda dokumentów, takich jak paszporty, nowo narodzonym dzieciom, jeśli ich rodzice nie są obywatelami ani stałymi rezydentami, a ich matka przebywała w kraju nielegalnie lub nawet jeśli przebywała tu legalnie, ale tylko tymczasowo.

"Urodzenie się w Stanach Zjednoczonych samo w sobie nie uprawnia do obywatelstwa. Liczne dowody historyczne pokazują, że dzieci cudzoziemców niebędących rezydentami podlegają obcym mocarstwom – a zatem nie podlegają jurysdykcji Stanów Zjednoczonych i nie mają konstytucyjnego prawa do obywatelstwa z urodzenia" – napisali prawnicy Departamentu Sprawiedliwości.

Trump przegrywa przed SN

Sąd Najwyższy uznał, że rozporządzenie prezydenta USA jest niezgodne z konstytucją.

"Obywatelstwo, wtedy i teraz, oznaczało prawo do posiadania praw – do swobodnego uczestnictwa w naszej wspólnocie politycznej. Twórcy 14. poprawki do Konstytucji rozszerzyli tę obietnicę na «każdą osobę urodzoną w wolności w tym kraju». Dziś dotrzymujemy tej obietnicy" – wskazał sędzia John Roberts.

Wyrok skomentował już Donald Trump. Prezydent USA stwierdził, że decyzja Sądu Najwyższego jet "niekorzystna dla kraju".

"Sąd Najwyższy podtrzymał prawo do obywatelstwa z urodzenia, co jest bardzo niekorzystne dla naszego kraju, ale możemy to łatwo naprawić w Kongresie poprzez ustawodawstwo, z poparciem Prezydenta, co zostało już ustalone w trakcie tego procesu. Nie potrzeba długiej i uciążliwej poprawki do Konstytucji! Kongres powinien zacząć JUŻ DZIŚ, aby położyć kres kosztownemu i niesprawiedliwemu dla naszego kraju prawu do obywatelstwa z urodzenia" – napisał na portalu Truty Social.

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