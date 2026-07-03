"Tego oczekują wyborcy Brauna, Mentzena i Bosaka". PiS wysyła sygnał do prawicowego elektoratu

Wielowątkowa afera w Szpitalu Południowym wstrząsnęła Polską. W Koalicji Obywatelskiej nie ma z kolei spójnego planu na wyjście z kryzysu. Sytuację zamierza wykorzystać Prawo i Sprawiedliwość. Na najbliższej konwencji partii, która odbędzie się w niedzielę 5 lipca zostanie zaprezentowany plan rozliczeń obecnego rządu.

– Na konwencji pokażemy skalę wielkiego oszustwa rządu Donalda Tuska, a także to, że nie zapominamy wyciągnąć konsekwencji za liczne łamanie prawa za czasów obecnej koalicji – mówi Wirtualnej Polsce osoba z partii.

Na scenie w Kłodzku wystąpią Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Politycy zapowiedzą "twarde rozliczenia" rządu Tuska i jego administracji. Informatorzy portalu mówią także o pewnej "niespodziance". Szczegółów na razie brak.

– KO tonie w aferze szpitalnej, moglibyśmy zrobić konwencję w Warszawie, bo tu jest teraz siedlisko patologii, ale chcemy wyjechać poza rogatki stolicy. Kłodzko jest świadomym wyborem – mówi polityk PiS.

Najważniejszym momentem konwencji ma być przemówienie kandydata partii na premiera Przemysława Czarnka.

– Wystąpienie Przemka będzie długo pamiętane. Rozliczenia to coś, co łączy oczekiwania wszystkich przeciwników obecnej władzy bez względu na różnice programowe – mówi informator.

Afera szpitalna pogrąży KO?

Jak wynika z sondaż SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu, jedynie co czwarty uczestnik badania uważa, że rząd Donalda Tuska właściwie reaguje na aferę w Szpitalu Południowym.

"Zdecydowanie największy odsetek respondentów — 42,9 proc. uważa, że premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki" – podaje Onet.pl.

Portal podaje, że jedynie co czwarty uczestnik sondażu (25,8 proc.) wyraża odmienne zdanie i ocenia reakcję Donalda Tuska oraz ministrów jego gabinetu jako dobrą. "Co piąty respondent, 20,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie a 10,7 proc. badanych poinformowało, że jej nie zna" – czytamy.

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