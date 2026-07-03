"Tego oczekują wyborcy Brauna, Mentzena i Bosaka". PiS wysyła sygnał do prawicowego elektoratu
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Opinie

"Tego oczekują wyborcy Brauna, Mentzena i Bosaka". PiS wysyła sygnał do prawicowego elektoratu

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Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński, Mateusz Morawiecki
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński, Mateusz Morawiecki Źródło: X / @pisorgpl
W Prawie i Sprawiedliwości szykują plan rozliczeń rządu Donalda Tuska. Najbliższa konwencja partii w Kłodzku będzie poświęcona właśnie tym działaniom.

Wielowątkowa afera w Szpitalu Południowym wstrząsnęła Polską. W Koalicji Obywatelskiej nie ma z kolei spójnego planu na wyjście z kryzysu. Sytuację zamierza wykorzystać Prawo i Sprawiedliwość. Na najbliższej konwencji partii, która odbędzie się w niedzielę 5 lipca zostanie zaprezentowany plan rozliczeń obecnego rządu.

Na konwencji pokażemy skalę wielkiego oszustwa rządu Donalda Tuska, a także to, że nie zapominamy wyciągnąć konsekwencji za liczne łamanie prawa za czasów obecnej koalicji – mówi Wirtualnej Polsce osoba z partii.

Na scenie w Kłodzku wystąpią Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Politycy zapowiedzą "twarde rozliczenia" rządu Tuska i jego administracji. Informatorzy portalu mówią także o pewnej "niespodziance". Szczegółów na razie brak.

KO tonie w aferze szpitalnej, moglibyśmy zrobić konwencję w Warszawie, bo tu jest teraz siedlisko patologii, ale chcemy wyjechać poza rogatki stolicy. Kłodzko jest świadomym wyborem – mówi polityk PiS.

Najważniejszym momentem konwencji ma być przemówienie kandydata partii na premiera Przemysława Czarnka.

Wystąpienie Przemka będzie długo pamiętane. Rozliczenia to coś, co łączy oczekiwania wszystkich przeciwników obecnej władzy bez względu na różnice programowe – mówi informator.

Afera szpitalna pogrąży KO?

Jak wynika z sondaż SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu, jedynie co czwarty uczestnik badania uważa, że rząd Donalda Tuska właściwie reaguje na aferę w Szpitalu Południowym.

"Zdecydowanie największy odsetek respondentów — 42,9 proc. uważa, że premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki" – podaje Onet.pl.

Portal podaje, że jedynie co czwarty uczestnik sondażu (25,8 proc.) wyraża odmienne zdanie i ocenia reakcję Donalda Tuska oraz ministrów jego gabinetu jako dobrą. "Co piąty respondent, 20,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie a 10,7 proc. badanych poinformowało, że jej nie zna" – czytamy.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Wirtualna Polska
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