Sondaż: PiS i Konfederacja bez większości. Partia Brauna języczkiem u wagi

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby Koalicja Obywatelska – wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Na partię Donalda Tuska chce zagłosować 29,2 proc. respondentów. To oznacza spadek o 0,5 pkt proc. względem poprzedniego badania (z 12-14 czerwca).

Na drugim miejscu, z wynikiem 24,4 proc., znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Formacja Jarosława Kaczyńskiego zanotowała minimalny wzrost – o 0,1 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą wskazało 10,7 proc. ankietowanych (spadek o 1,5 pkt proc.). Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała w nowym sondażu 10,1 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Dalej znalazła się Lewica – 7,8 proc. poparcia (wzrost o 0,7 pkt proc.). Poniżej progu wyborczego uplasowały się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1 proc., spadek o 0,9 pkt proc.), partia Razem (2,8 proc., spadek o 0,3 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1,1 proc., spadek o 0,3 pkt proc.). Co ciekawe, odsetek osób niezdecydowanych wzrósł aż o 2,3 pkt proc. do 10 proc.

Najnowszy sondaż. Sprawdź podział mandatów

Z symulacji autorstwa prof. Jarosława Flisa wynika, że podział mandatów po najbliższych wyborach parlamentarnych wyglądałby następująco:

Koalicja Obywatelska – 165,

Prawo i Sprawiedliwość – 135,

Konfederacja Wolność i Niepodległość – 58,

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 55,

Lewica – 47.

Partie obecnej koalicji rządzącej, które przekraczają w sondażu próg wyborczy – Koalicja Obywatelska i Lewica – uzyskałyby łącznie 212 mandatów (większość wynosi 231 mandatów). PiS i Konfederacja miałyby razem 193 mandaty. Sejmową większość dałaby koalicja PiS, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 248 mandatów łącznie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 26-28 czerwca, metodami CAWI (wypełnienie internetowej ankiety) i CATI (wywiad telefoniczny), na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów.

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