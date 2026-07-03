Rosyjskie prowokacje. USA ostrzegły Polskę

Dziennik podaje, że celem prowokacji ma być sprawdzenie gotowości NATO do adekwatnej odpowiedzi. Możliwe scenariusze obejmują ataki dronów lub rakiet na krytyczną infrastrukturę Polski, a także penetrację kraju przez rosyjskie lub białoruskie siły zbrojne – niewielką inwazję lądową żołnierzy rosyjskich przez wschodnią flankę NATO.

Z kolei polskie służby wywiadowcze mówią o ataku na obiekty energetyczne lub symulowany atak lotniczy, który zmusiłby polskie wojsko do uruchomienia systemów obrony powietrznej. Rozważany jest również scenariusz tzw. ataku hybrydowego w rejonie przygranicznym.

Według ekspertów, w ostatnim przypadku Rosja może próbować tłumaczyć całą sytuację przypadkiem, błędem nawigacji GPS lub akcją ratunkową np. rzekomego rozbitego śmigłowca.

– Rosja liczy na to, że w takiej sytuacji zamiast otwierać ogień do rosyjskich lub białoruskich żołnierzy, Polska będzie zmuszona do negocjacji z Rosją lub Białorusią, zamiast reagować siłą – powiedziało źródło.



Należy zauważyć, że zaprzestanie wsparcia Zachodu dla Ukrainy może być głównym żądaniem Rosji w takich negocjacjach w zamian za wycofanie się z Polski.



Kolejne ostrzeżenia

NIedawno "The Guardian" pisał o ustaleniach łotewskiego wywiadu. Zaznacza, że sprawa nie dotyczy zbrojnej inwazji, tylko raczej działań hybrydowych takich jak ataki rakietowe bądź wykorzystanie dronów.

Brytyjska gazeta przywołuje ponadto wypowiedź ważnego polityka z innego państwa NATO, który ocenia, że Putin planuje jakieś działania wymierzone w państwa bałtyckie, by sprawdzić wiarygodność USA – najważniejszego członka Sojuszu. Zagrożone jego zdaniem są Litw, Łotwa i Estonia.



Dziennik cytuje też Donalda Tuska, który w ostatnim czasie przestrzegał przed niestabilną sytuacją międzynarodową.



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