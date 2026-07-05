Dobry pasterz

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Film ten oglądać należy w wersji oryginalnej z polskimi napisami – wyłączcie polski dubbing i rozkoszujcie się znanymi głosami: Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Patrick Stewart (to tylko część gadających owiec).
A poza tym na ekranie m.in. Emma Thompson i Hugh Jackman budzący nasz szeroki uśmiech jako pasterz opiekujący się stadem, któremu co wieczór czyta klasyczne powieści kryminalne. Owce emocjonują się zaskakującymi puentami i dyskutują nad tym, kto zabił (oczywiście ludzie, w tym ich pasterz, nie mają pojęcia o ich bogatym życiu wewnętrznym). Nic więc dziwnego, że gdy ich ukochany opiekun padnie trupem, zwierzęta postanowią rozwiązać zagadkę jego nagłej śmierci.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.