Pierwsze spotkanie Nawrocki-Zełenski po odebraniu orderu. "Europa nie może akceptować"

- Wczoraj rozmawiałem z wieloma liderami świata podczas kolacji u prezydenta Erdogana, naszymi sojusznikami. Wśród nich był także oczywiście prezydent Zełenski, być może jeszcze będzie okazja dzisiaj, aby porozmawiać - powiedział prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami w Ankarze.

- Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych - dodał.

Czego dotyczyła rozmowa?

Jak mówił dyskusja z Zełenskim miała charakter kurtuazyjny. – Dzisiaj być może powtórzymy tę dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne: Polska i myślę, że cała Europa, nie może akceptować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków – mówił.

Jak dodał, to nie wyklucza dialogu z Ukrainą. – To jest rzecz oczywista w świecie dyplomacji. Pozostajemy w dialogu, a także odczuwamy wspólne zagrożenie za sprawą Federacji Rosyjskiej - wskazał.

Ukraina eskaluje spór z Polską

Było to pierwsze spotkanie polskiego prezydenta z Zełenskim od momentu wybuchu kryzysu w relacjach posko-ukraińskich. Przypomnijmy, że pod koniec maja – Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej. Na skutek tej decyzji prezydent Karol Nawrocki pozbawił go Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, które w kwietniu 2023 roku nadał prezydentowi Ukrainy ówczesny prezydent Karol Nawrocki.

Zełenski w odpowiedzi odwołał swój przyjazd do Gdańska na konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy, a 28 czerwca podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy powiedział, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

Prezydent Ukrainy przekazał, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o ukraińskim Panteonie Narodowym.W środę Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o Panteonie Narodowym

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