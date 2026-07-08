"Zagrażają polskiemu bezpieczeństwu". Kierwiński uderza w PiS

Sprawa przekazania przez rząd Donalda Tuska pocisków PAC-3 Ukrainie wywołała w Polsce burzę. Do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk twierdził, że koalicja rządząca ma "polski interes za nic".

"Pytanie brzmi: w czyim interesie działają?" – dodał Kaczyński.

Kierwiński: Zdrada interesu narodowego

Do wpisu lidera opozycji odniósł się szef MSWiA. Marcin Kierwiński nie szczędził mocnych słów pod adresem Kaczyńskiego.

– Ja muszę powiedzieć, że zastanawiam się, w czyim interesie działa pan poseł Kaczyński. Bo nie mam wątpliwości, że to co wyprawia Kaczyński i cała jego kamaryla, to jest sprzeczne z polskim interesem narodowym. Rozpoczynanie tej dyskusji w takiej formule, to jest zdrada polskiego bezpieczeństwa, nie mam do tego żadnych wątpliwości – powiedział.

Kierwiński zarzucił PiS "gigantyczną hipokryzję" w sprawie Ukrainy. Stwierdził, że w czasach, gdy dzisiejsza opozycja sprawowała władzę, zdecydowanie wspierała Kijów. Teraz zaś krytykuje rząd Donalda Tuska za, jego zdaniem, to samo działanie.

– Co to za gigantyczna hipokryzja. To znaczy wtedy było dobrze, teraz jest źle, czy może punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? A może jest tak, że Jarosław Kaczyński jest w stanie zdradzić polski interes narodowy, bo uważa, że w ten sposób uzyska jeden czy dwa punkciki procentowe? To jest coś haniebnego – stwierdził.

– Ten gość i ci ludzie, mówiąc zupełnie szczerze, oni kompletnie nie liczą się z polskim interesem narodowym, z polskim bezpieczeństwem. Chodzi im tylko o to, żeby za wszelką cenę wrócić do władzy. Nie wrócą w ten sposób, dlatego że zagrażają polskiemu bezpieczeństwu – dodał.

Minister porównał Jarosława Kaczyńskiego do Józefa Piłsudskiego. Marszałek Polski forsował w swoim czasie ideę Ukrainy, jako państwa buforowego między Polską a ZSRR. Zdaniem Kierwińskiego, działania prezesa PiS całkowicie przeczą temu pomysłowi.

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