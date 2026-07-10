Zełenski: Ukraina wkrótce otrzyma od USA rakiety przechwytujące Patriot

– W najbliższych dniach otrzymamy pakiet ze Stanów Zjednoczonych. Miałem również osobne umowy z Europejczykami. Nie ma jeszcze dat, ale będą kolejne PAC-3 – powiedział ukraiński prezydent.

Zełenski odniósł się także do doniesień o możliwości produkcji rakiet Patriot na terenie kraju. Zauważył, że osiągnięto już porozumienie z USA na szczeblu politycznym.

– Teraz bardzo ważne jest, aby nasze grupy techniczne, wszyscy nasi przedstawiciele z różnych ministerstw, przedstawiciele władzy wykonawczej zaczęli nad tym pracować bez przerwy, abyśmy mogli bardzo szybko otrzymać licencje i rozpocząć produkcję na Ukrainie – podkreślił.

Produkcja rakiet. Trump potwierdza

Podczas spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskiem w czasie szczytu NATO w Ankarze, amerykański prezydent potwierdził, że USA udzielą Ukrainie licencji na produkcję rakiet PAC-3.

– Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na produkcję systemów Patriot, to całkiem fajne — powiedział Donald Trump, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego.

Dodał, że "w ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo". – Powiedziałem: "Zróbcie je sami" – stwierdził.

Bloomberg informuje jednak, że rozpoczęcie produkcji może zająć lata ze względu na wyzwania technologiczne i związane z łańcuchem dostaw.

Agencja zauważa, że masowa produkcja pocisków Patriot przez Lockheed Martin byłaby trudna do powtórzenia, a stopień złożoności zależałby od tego, jaką wersję pocisku chciałaby produkować Ukraina.

Pocisk przechwytujący PAC-3, zdolny do niszczenia pocisków balistycznych i kosztujący około 5 mln dolarów za sztukę, jest jednym z najnowocześniejszych pocisków przechwytujących obrony powietrznej na świecie. Obecnie jest produkowany wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Japonii.

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