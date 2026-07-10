Bogucki na liście "wrogów Ukrainy". Grodecki: Przypominam, że my mamy Schengen

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki został umieszczony przez ukraińską organizację Myrotworeć na liście "wrogów Ukrainy". Choć nie jest to baza państwowa, to wykorzystują ją ukraińskie służby. Straż graniczna na tej podstawie może odmówić wjazdu na terytorium Ukrainy.

Do sprawy odniósł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. – Jeżeli osoby jawnie gloryfikujące UPA wpisują naszych urzędników państwowych, polityków na listę osób niepożądanych, to przypomnę, my mamy takie narzędzia jak System Informacyjny Schengen – powiedział na antenie wPolsce24 Bartosz Grodecki.

– Te narzędzia są w rękach rządu, można skorzystać – to jest zakaz wjazdu do Europy. Nie widzę powodów, dlaczego nasi urzędnicy mają być piętnowani na Ukrainie za słowa prawdy w kwestii UPA, a my mamy być w tej kwestii zupełnie bierni– wskazał, dodając, że "taką listę 10-15 nazwisk moglibyśmy spokojnie skonstruować".

Bogucki: Nadal będę robił to, co słuszne

Wpisany na listę "wrogów Ukrainy" Zbigniew Bogucki opublikował w poniedziałek oświadczenie, w którym odniósł się do działalności organizacji Myrotworeć. Szef kancelarii prezydenta przypomniał, że jeszcze jako wojewoda koordynował pomoc dla Ukrainy na terenie Pomorza Zachodniego oraz osobiście w 2022 r. pojechał na Ukrainę z pomocą humanitarną. "Nadal będę robił to, co dobre i słuszne, po prostu to, co ludzkie. Będę wspierał ludzi, którzy cierpią na Ukrainie przez ruskie hordy realizujące neoimperialistyczną politykę Putina. Jednocześnie będę nadal nazywał po imieniu ukraińskich szowinistów z UPA i OUN zbrodniarzami" – napisał Bogucki. "Żeby jednak to zrozumieć, niektórzy na Ukrainie musieliby stanąć w prawdzie historycznej oraz w prawdzie bieżących wydarzeń i wyleczyć się z antypolonizmu" – przekazał szef kancelarii prezydenta.

Oprócz Boguckiego, na listę "wrogów Ukrainy" trafiła także eurodeputowana Ewa Zajączkowska-Hernik.

Czytaj też:

Dziennikarka Kanału Zero nie wytrzymała. "Już nie jestem w stanie tego bronić" Czytaj też:

Mentzen wpisany na listę "wrogów Ukrainy". "Propaguje rosyjski faszyzm"