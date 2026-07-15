Co jest "gwarancją ukraińskiego bezpieczeństwa"?
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Opinie
  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

Co jest "gwarancją ukraińskiego bezpieczeństwa"?

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Flaga Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne
Flaga Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / Cj Gunther
CO PISZĄ NA WSCHODZIE Nie milkną echa skandalu, związanego z atakiem na młodą Ukrainkę w polskim autobusie. Ukraińscy komentatorzy używają tego incydentu, aby uderzyć w Polskę.

Z jednej strony, trzeba potępić incydent, o którym głośno teraz w całej Polsce i na całej Ukrainie. Nie ma usprawiedliwienia dla tego, co się wydarzyło. Z drugiej strony, trudno nie zauważyć, że dla polonofobów znad Dniepru wulgarny wylew frustracji jednego człowieka stał się pretekstem do uderzenia w Polskę. Szef tamtejszego MSZ Andrij Sybiha grzmi, że takie rzeczy nie mogą się dziać w cywilizowanym, europejskim kraju. Na tego rodzaju bezczelność i hipokryzję można się oczywiście uśmiechnąć z politowaniem.

Źródło: DoRzeczy.pl
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