Co jest "gwarancją ukraińskiego bezpieczeństwa"?

Z jednej strony, trzeba potępić incydent, o którym głośno teraz w całej Polsce i na całej Ukrainie. Nie ma usprawiedliwienia dla tego, co się wydarzyło. Z drugiej strony, trudno nie zauważyć, że dla polonofobów znad Dniepru wulgarny wylew frustracji jednego człowieka stał się pretekstem do uderzenia w Polskę. Szef tamtejszego MSZ Andrij Sybiha grzmi, że takie rzeczy nie mogą się dziać w cywilizowanym, europejskim kraju. Na tego rodzaju bezczelność i hipokryzję można się oczywiście uśmiechnąć z politowaniem.