Nie widać końca wojny USA z Iranem. Co zrobi Trump?

Jak pisze Politico, działania dyplomatyczne nie przyniosły rezultatów i na razie nie ma przesłanek, że w najbliższych tygodniach będzie możliwe zakończenie działań wojennych. Jak stwierdził jeden z rozmówców portalu, Biały Dom "nie jest do końca pewien, dokąd to zmierza. To może potrwać jakiś czas. Nie ma zaufania między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, co jest w zasadzie podstawą każdej dyplomacji”.

Walka o Cieśninę Ormuz

Prezydent Donald Trump jasno dał do zrozumienia, że Teheran musi zrzec się kontroli nad szlakami żeglugowymi w Cieśninie Ormuz. Iran jednak przetrwał dotychczasowe uderzenia, odpowiadając atakami dronami i pociskami na tankowce, i nie jest jasne, czy ostatnia seria amerykańskich ataków zniweluje to zagrożenie.



– Trump musi zareagować, gdy Irańczycy łamią swoje obietnice, i myślę, że właśnie to robi. Nie możemy powrócić do równowagi, dopóki Amerykanie nie wykażą gotowości do eskalacji, jeśli będzie to konieczne – powiedział Alex Gray, szef sztabu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w pierwszej kadencji Trumpa.



USA nadal utrzymują znaczne siły na Bliskim Wschodzie. W regionie działają dwa lotniskowce, około 20 okrętów wojennych i kontyngent 2500 marines. Większość okrętów jest zdolna do wystrzeliwania pocisków dalekiego zasięgu, a myśliwce i artyleria rakietowa stacjonują w zaprzyjaźnionych krajach nad Zatoką Perską.

Sytuację komplikuje brak porozumienia w sprawie żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Choć zaledwie miesiąc temu Stany Zjednoczone i Iran zawarły memorandum o porozumieniu mającym na celu zaprzestanie działań wojennych, obie strony od tamtej pory oskarżają się wzajemnie o naruszenie jego warunków na wielu płaszczyznach. Przypomnijmy, że podczas szczytu NATO w Turcji Donald trump ogłosił zakończenia zawieszenia broni.

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