PiS chce wygrać Senat tylko z partią Wocha? Poseł Korony przypomina propozycję

Poseł Konfederacji Korony Polskiej gościł na kanale Biblioteka Wolności (to obecny kanał na YouTube Najwyższego Czasu – od kilku lat cenzurowanego przez tę platformę). Prowadzący Tomasz Sommer zapytał o kwestię paktu senackiego. Zwrócił uwagę, że gdyby rzeczywiście dwie Konfederacje i PiS wystartowały w jednym bloku, to szanse na odbicie Senatu są wysokie, a bez takiego sojuszu szans nie ma. Jeśli PiS pójdzie osobno, a np. dwie Konfederacje razem, to nic nie da, bo podzielą głosy i w rezultacie w większości okręgów i tak zwycięży zblokowana koalicja lewicowa.

Roman Fritz: Korona proponowała już w 2025 roku

Fritz przypomniał, że Korona już w grudniu ub. złożyła PiS-owi i Konfederacji propozycję zawiązania na wybory niepodległościowego paktu senackiego.

– Było zaproszenie, a milczenie było nam odpowiedzią i pozostaje do dziś – powiedział. – Dziś prezes Kaczyński obwieścił światu, że skumał się z panem Wochem. Życzę wszystkiego najlepszego, tylko rzeczywiście sprawa jest poważna – dodał, zaznaczając, że droga, by to wszystko dogadać jest trudna, bo czas ucieka, ale bez tzw. szerokiego bloku prawicy, wygrana obozu lewicowego w Senacie jest pewna.

Pakt senacki – Na razie Kaczyński z Bezpartyjnymi Samorządowcami

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński ogłosił w środę, że PiS założy pakt senacki z Bezpartyjnymi Samorządowcami. W reakcji Sławomir Mentzen napisał, że aby prawicowy pakt senacki mógł realnie powstać potrzebne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze patronat prezydenta Nawrockiego i po drugie trzy liczące się partie na pokładzie. Takie przekonanie politycy Konfederacji wyrażali już wcześniej. Być może dziś zaszła pewna nowa okoliczność.

Zakaz udziału członków PiS w stowarzyszeniach politycznych

Tego samego dnia władze PiS podjęły bowiem uchwałę stanowiącą, że "członkowie PiS, niezależnie od pełnionych funkcji są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

Mentzen: Warunkiem cztery liczące się partie na pokładzie

Wobec tego jeden z liderów Konfederacji przekazał, że musi zrewidować wcześniejsze przesłanki, sugerując, że decyzja Kaczyńskiego o zakazie udziału w stowarzyszeniach doprowadzi do rozłamu w partii poprzez wyjście z niej frakcji Mateusza Morawieckiego.

"Muszę zaktualizować warunki, bo sytuacja jest dynamiczna. Po przykryciu batożenia Czarnka paktem z Wochem, Kaczyński przykrywa kabaret z Wochem rozpadem PiSu. 2. Cztery liczące się partie na pokładzie" – napisał Mentzen.

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