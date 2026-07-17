Morawiecki: Jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z Kaczyńskim

W piątek doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Szef i wiceszef Prawa i Sprawiedliwości rozmawiali na temat działalności Stowarzyszenia "Rozwój Plus". Wydarzenie nie przyniosło jednak przełomu. Kierownictwo partii utrzymało ultimatum dla członków inicjatywy Morawieckiego, według którego mają czas do 23 lipca na podjęcie decyzji, co do własnej politycznej przyszłości.

Tymczasem Morawiecki zamieścił w sieci wpis, w którym po raz przekonuje, że nie zamierza działać na szkodę PiS. Polityk stwierdził również, że wszelkie pogłoski o jego konflikcie z Kaczyńskim nie są prawdziwe.

"Jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z Prezesem Kaczyńskim. Donald Tusk po raz kolejny liczył na to samo: że prawica zajmie się sama sobą. Że intryga i plotki zrobią za niego polityczną robotę. Nie doczeka się" – napisał.

Były premier podkreślił, że jego lojalność wobec partii została wielokrotnie potwierdzona przez czyny, a nie "medialne spinowane spekulacje".

"Dziś naszym obowiązkiem jest jedno: zjednoczyć wszystkie środowiska, którym zależy na silnej, bezpiecznej i ambitnej Polsce. Na prawicy są różne doświadczenia, różne temperamenty i różne wrażliwości. To nie jest nasza słabość. To jest nasza siła. Przeciwnik jest jeden. Dlatego wszystkie ręce na pokład. Razem już pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać wybory i dobrze rządzić. Zrobimy to ponownie" – napisał Morawiecki.

Konflikt w partii

W środę władze Prawa i Sprawiedliwości przyjęły uchwałę zobowiązującą członków partii do "bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

Uchwała dotyczy m.in. stowarzyszeń "Rozwój Plus" oraz "Po Pierwsze Polska". Członkowie tych organizacji mają siedem dni (licząc od 16 lipca) na złożenie deklaracji o wystąpieniu z nich.

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